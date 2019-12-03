Türkiye’ye Yaptırım Tasarısı Gelecek Hafta Senato'ya Gelebilir

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye Suriye’deki operasyonu nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını içeren ve 29 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarının bir versiyonunu gelecek hafta Senato gündemine almayı planladıklarını söyledi.

Graham, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle de yaptırım uygulanması gerektiği görüşünü yineledi.

Kongre binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, bir gazetecinin “Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Başkan Trump, Erdoğan’a karşı çok mu hoşgörülü?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bence bir şeyler yapma zamanı geldi. Türkiye’ye ve Beyaz Saray’a S-400 meselesini çözmek için zaman tanımaya çalıştım. Ama süreç ileriye değil geriye doğru gidiyor gibi görünüyor. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısı S-400’le ilgili değil, Türkiye’nin Suriye’yi işgaliyle alakalı. Dolayısıyla gelecek hafta Temsilciler Meclisi tasarısının bir benzerini gündeme alacağımızı umuyorum. Temsilciler Meclisi tasarısını aynen geçirip Başkan’ın imzasına sunmayı tercih ederim çünkü bence iyi bir tasarı. Ancak Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James Risch’in ne yapacağını göreceğiz.”