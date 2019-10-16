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‘Türkiye’ye Yaptırım Tasarısını Perşembe Sunacağım’

16.10.2019 00:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonundan dolayı Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren tasarıyı Perşembe günü sunacağını açıkladı

‘Türkiye’ye Yaptırım Tasarısını Perşembe Sunacağım’

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonundan dolayı Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren tasarıyı Perşembe günü Senato'ya sunacağını açıkladı.

Graham gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye yaptırımları tasarısını Perşembe günü sunacağım. Trump yönetiminin kararname yoluyla Türkiye'ye karşı attığı adımı takdir ediyorum ama bunun ertesi gelecek" dedi.

Twitter üzerinden konuyla ilgili yeni mesajlar da paylaşan Graham, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sırasında kendisinin de hatta olduğunu ve Trump'ın Erdoğan'dan "Suriye'de gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için Kobani'den uzak durma sözü aldığını" belirtti.

Senatör Graham, "Türkiye Kobani'nin etrafındaki Kürt bölgelerine ilerlemeyi sürdürür ve buraları alırsa, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü bozması ve gerilimi önemli ölçüde tırmandırma olarak görürüm" ifadesini kullandı.

Graham, "Kongre ve Yönetim'in Kobani'nin içinde ve etrafında işlenebilecek her türlü zulümden Erdoğan'ı sorumlu tutacağına eminim. Türkiye'ye tavsiyem, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeden durması" dedi.

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