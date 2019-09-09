‘Türkiye’ye Yaptırımı Değerlendiriyoruz’

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Trump yönetiminin Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak bu konuda henüz alınan bir karar olmadığını belirtti.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Maliye Bakanı Mnuchin’e Maliye Bakalığı’nın Türkiye’ye yaptırımları değerlendirip değerlendirmediği soruldu. Mnuchin “Bakıyoruz. Bu konuyla ilgili kararlar konusunda yorumda bulunmayacağım ama bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle bir süredir gergin. S-400’lerin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ve F-35 savaş uçaklarının teknolojisine ilişkin S-400’lerin bilgi toplayacağı endişesini dile getiren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Türkiye’yi üretici ortaklarından olduğu F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper konuyla ilgili olarak en son yaptığı açıklamada Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi için S-400’lerden kurtulması gerektiğini söyleyerek, sistemin Türkiye topraklarında konuşlu olmaması gerektiği mesajını vermişti. Mark Esper “Birini garaja park edelim, diğerini çıkaralım gibi bir durum olamaz” ifadelerini kullanmıştı.