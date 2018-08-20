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Türkiye'ye yardım önerisine Alman hükümetinden yanıt

20.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Almanya'da SPD lideri Nahles'in Türkiye'ye mali yardım önerisine Alman hükümetinden de yanıt geldi.

Türkiye'ye yardım önerisine Alman hükümetinden yanıt

Alman hükümeti, Türkiye'ye yardımın şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi.Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de bugün yaptığı açıklamada koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Andrea Nahles'in Alman hükümetinin Türkiye'ye mali yardımda bulunması önerisine yanıt verdi. Seibert, Türkiye'ye Almanya'dan bir yardımın "şu an için gündemde olmadığını" ifade etti.

Ancak Alman hükümetinin ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye'den yana olduğunu vurgulayan Seibert, geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekti.

Seibert, telefon görüşmesinde Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi 21 Eylül'de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını belirtti.

Cem Özdemir'in açıklaması

Türkiye'ye yardım tartışmaları ile ilgili olarak Yeşillerin eski eş genel başkanı Cem Özdemir de bir açıklama yaptı. Türkiye'ye koşulsuz bir mali yardıma karşı olduğunu ifade eden Özdemir, Türkiye'nin çökmesine izin verilmesi görüşünde olmadığını, ancak Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun yardım etmesi gerektiğini savundu.

Özdemir, Türkiye'ye yardım koşulları olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yeniden tesis edilmesini, "vurguncu ekonomi modelinin reformdan geçirilmesini", Erdoğan'ın "cezaevine ait olmayan kişileri serbest bırakmasını" ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını gösterdi.

Daha fazlasını okuyun: Türkiye'ye yardım önerisine koşullu destek

Nahles'in yardım önerisi

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andrea Nahles dün "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” demişti.

Nahles, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin boşverilecek bir NATO üyesi olmadığını” belirterek "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına” olduğunu ifade etmişti.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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