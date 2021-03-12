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Türkiye'ye yasa dışı milyonluk havaleye iddianame

12.03.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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Almanya'dan başka ülkelere, özellikle de Türkiye'ye, 213 milyon euroyu yasadışı yollarla havale ettiği iddia edilen yedi kişi hakkındaki iddianame hazırlandı.

Almanya'da 2019 yılında düzenlenen kapsamlı bir operasyonla yasadışı para transferi yaptığı belirlenen 7 kişi hakkında Düsseldorf Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı duyuruldu.

Suç örgütü oluşturmak, silah ve ödeme hizmetleri yasalarına muhalefet etmekle suçlanan sanıkların yasadışı yollarla toplamda 213 milyon euroyu Almanya dışına havale ettikleri iddia ediliyor. İddianamede, havalelerin büyük bir bölümünün Türkiye'ye yapıldığına dikkat çekiliyor.

Günde bir milyon euro havale edildi

İddianamede, sanıkların müşterilerine resmi izinle çalışan banka ve mali hizmet veren kuruluşlar dışında para göndermek imkanı sunmak için "Hawala" adlı sisteme benzer bir düzenek kullandıkları ve bu sistemle günde 1 milyon euroya kadar başta Türkiye olmak üzere Almanya dışına para gönderdikleri ileri sürüldü.

İddianamede suç çetesinin lideri olarak tanımlanan kişi de yasa dışı yollarla 2 bin 367 havale gerçekleştirmekten sorumlu tutuldu.

Hawala sistemi nedir?

Hawala, Almanya'da geleneksel bankacılık dışında para göndermek için kullanılan bir sistem.

Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para "güvenilir aracılar" üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya'daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi gerekiyor

Alman polisi, söz konusu yasa dışı para transferi ile ilgili operasyonu Kasım 2019'da Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eş zamanlı olarak düzenlemiş, 6 milyon nakit paraya da el konulmuştu. Sanıklar hakkında dava açılmabilmesi için savcılığın hazırladığı iddianemenin mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor.

dpa,DW/HS,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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