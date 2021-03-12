Türkiye'ye yasa dışı milyonluk havaleye iddianame

Almanya'da 2019 yılında düzenlenen kapsamlı bir operasyonla yasadışı para transferi yaptığı belirlenen 7 kişi hakkında Düsseldorf Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı duyuruldu.

Suç örgütü oluşturmak, silah ve ödeme hizmetleri yasalarına muhalefet etmekle suçlanan sanıkların yasadışı yollarla toplamda 213 milyon euroyu Almanya dışına havale ettikleri iddia ediliyor. İddianamede, havalelerin büyük bir bölümünün Türkiye'ye yapıldığına dikkat çekiliyor.

Günde bir milyon euro havale edildi

İddianamede, sanıkların müşterilerine resmi izinle çalışan banka ve mali hizmet veren kuruluşlar dışında para göndermek imkanı sunmak için "Hawala" adlı sisteme benzer bir düzenek kullandıkları ve bu sistemle günde 1 milyon euroya kadar başta Türkiye olmak üzere Almanya dışına para gönderdikleri ileri sürüldü.

İddianamede suç çetesinin lideri olarak tanımlanan kişi de yasa dışı yollarla 2 bin 367 havale gerçekleştirmekten sorumlu tutuldu.

Hawala sistemi nedir?

Hawala, Almanya'da geleneksel bankacılık dışında para göndermek için kullanılan bir sistem.