"Türkiye'ye yatırım yapmayan fırsat trenini kaçırır"

"Dost zor günde belli olur' deyip kardeş ülke Türkiye’ye 60 milyon TL daha yatırım yapmaya karar verdik. 'Ekonomik durgunluk var' deyip Türkiye’ye yatırım yapmayan yabancı yatırımcı fırsat trenini kaçırır. 2018 yılını 40 milyon TL yatırımla kapatacağız. 2019 yılında 60 milyon TL daha yeni yatırım planladık. Şu anda Gebze’de makine ve metal profil üretimi yapan Sönmezler Metal isimli fabrikamızda 280 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu fabrikaya ek üretim birimleri kuracağız. 300 bin ton olan üretimimizi 450 bin tona çıkarmak için kapasite ve üretim artışı için yatırım yapacağız. Fabrikamızı tam otomasyon sistemine geçirmek için yeni üretim bantları ve robotların siparişini verdik.

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın önde gelen sanayi şirketlerinden Zülfikarlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Zülfikarlı, "Dost zor günde belli olur' deyip kardeş ülke Türkiye’ye 60 milyon TL daha yatırım yapmaya karar verdik. 'Ekonomik durgunluk var' deyip Türkiye’ye yatırım yapmayan yabancı yatırımcı fırsat trenini kaçırır." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Zülfikarlı İnşaat şirketimiz de Kozyatağı’nda inşaatına başladığı Zülfikarlı Rezidansı tamamlayarak satışa sunduk. 2019 yılında Anadolu Yakası'nda 3 yeni inşaat projesinin de temellerini atacağız. Lüks konut ve ofis ağırlıklı projelere ağırlık veriyoruz. Grubumuz bünyesinde Marmaris’te Poseidon isimli bir otelimiz var. Uygun fırsatlar çıkarsa turizm alanında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Gıda Sektöründe dünya mutfağı konseptinde bir restoran zinciri çalışmamız ve waffle fabrikası adında bir waffle zinciri kurma fikrimiz var. Zincirin ilk şubelerini Bağdat Caddesi ve Kozyatağı'nda 4 ay içinde açacağız. Tüm yatırımlarımızın fizibilite çalışmalarını tamamladık ve yatırım startını verdik.”

Yeni yatırımlarla birlikte 100 kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade eden Zülfikarlı, “Yaptığımız yatırımlar nedeniyle devletimiz bize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi. Bu sayede çifte vatandaş olduk. Bu kimliğin hakkını vermek için kazandığımız her kuruşu yeniden Türkiye’de yatırım için harcayacağız. Devletimizin bizden istediği farklı sektörlerde yatırımlar olursa elimizden geleni yaparız. Tüm aile olarak 2019 yılını yatırım ve istihdam yılı ilan ettik. Türkiye’nin iyi gününde yanındaydık, burada para kazandık. Kötü gününde herkes gitse biz yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zülfikarlı, Rusya, Belçika, Ukrayna, ABD başta olmak üzere dünyanın 20 ülkesiyle ticaret ve yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Oradaki iş adamlarına ve partnerlerimize Türkiye’ye yatırımı tavsiye ediyoruz. Yaşanan durgunluğun 2019 yılının ikinci yarısında sona ereceğini düşünüyoruz. Uzun vadede inşaat, enerji ve gıda sektörlerinde büyük potansiyel var. Bugün bu sektörlere yatırım yapan pişman olmaz.” ifadelerini kullandı.

