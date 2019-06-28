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Türkiye'ye yılın 5 ayında 12 milyon 757 bini aşkın yabancı ziyaretçi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi geldiği açıklandı - Türkiye’ye en çok yabancı ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 1 milyon 673 bin 652 kişiyle ilk sırada yer aldı

Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, mayıs ayında Türkiye'ye 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi geldi.

Böylece mayısta yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 arttı.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise yılın 5 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522'ye ulaştı.

- Ruslar ilk sırada

Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya 410 bin 374 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 310 bin 4 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

Rusya, yılın 5 aylık döneminde de Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 20,54 artışla 1 milyon 673 bin 652 olarak gerçekleşti.

Rusya'yı 1 milyon 213 bin 857 ziyaretçiyle Almanya, 982 bin 717 ziyaretçiyle Bulgaristan takip etti.

Türkiye'ye mayıs ayında gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapıları da Antalya, İstanbul ve Muğla olarak sıralandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs turizm istatistikleri

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