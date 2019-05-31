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Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı" - "Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalayan Türkiye'yi 3 milyon 293 bin 176 yabancı ziyaretçi ziyaret etti"

Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından sınır giriş çıkış istatistiklerine göre yapılan açıklamada, turizmde nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalandığı bildirildi.

Turizmde yılın en yüksek artışın nisanda yaşandığı vurgulanan açıklamada, bu ayda Türkiye’yi 3 milyon 293 bin 176 yabancının ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Almanya’da artış yüzde 50’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 35’i bulan artışlar yaşandı.

Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan izledi."

- Almanya ilk sırada

Açıklamaya göre, yılın ilk 4 aylık döneminde Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

Almanya’yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci sırada, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi. Rusya’yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti.

Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise İstanbul, Antalya ve Edirne olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Nisan 2019 turizm istatistikleri

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