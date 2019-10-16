Türkiye’ye Yönelik İlk Yaptırım Tasarısı Kongre'ye Sunuluyor

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Ankara’nın Suriye’ye askeri müdahalesine yanıt olarak Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren bir tasarıyı bugün sunacaklarını açıkladı.

Tasarının bugün sunulacağı bilgisini Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi.

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk değil ancak yaptırım tasarısının sunulması halinde geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Her iki partiden Kongre üyeleri Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan açıklamalar yapmıştı.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de Temsilciler Meclisi’ne Türkiye’ye yaptırım tasarısını bir an önce geçirmeleri çağrısında bulundu. Schumer daha sonra da tasarıyı Senato’da gündeme alacaklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün yaptığı açıklamada, Türkiye yaptırımları tasarısını Perşembe günü Senato’da sunacaklarını belirtmişti.

Başkan Donald Trump yönetimi de Türkiye’den üç bakan ve iki bakanlığa yaptırım getirmişti. Trump ayrıca Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin Mayıs ayından önceki seviyede yani yüzde 50 oranında vergi uygulanacağını, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması görüşmelerinin de derhal durdurulacağını açıklamıştı. Ancak birçok Kongre üyesi bu yaptırımları yeterli bulmadığını ifade ediyor.

