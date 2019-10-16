HABER

Türkiye’ye Yönelik İlk Yaptırım Tasarısı Kongre'ye Sunuluyor

16.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Ankara’nın Suriye’ye askeri müdahalesine yanıt olarak Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren bir tasarıyı bugün sunacaklarını açıkladı

Türkiye’ye Yönelik İlk Yaptırım Tasarısı Kongre'ye Sunuluyor

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Ankara’nın Suriye’ye askeri müdahalesine yanıt olarak Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren bir tasarıyı bugün sunacaklarını açıkladı.

Tasarının bugün sunulacağı bilgisini Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi.

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk değil ancak yaptırım tasarısının sunulması halinde geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Her iki partiden Kongre üyeleri Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan açıklamalar yapmıştı.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de Temsilciler Meclisi’ne Türkiye’ye yaptırım tasarısını bir an önce geçirmeleri çağrısında bulundu. Schumer daha sonra da tasarıyı Senato’da gündeme alacaklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün yaptığı açıklamada, Türkiye yaptırımları tasarısını Perşembe günü Senato’da sunacaklarını belirtmişti.

Başkan Donald Trump yönetimi de Türkiye’den üç bakan ve iki bakanlığa yaptırım getirmişti. Trump ayrıca Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin Mayıs ayından önceki seviyede yani yüzde 50 oranında vergi uygulanacağını, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması görüşmelerinin de derhal durdurulacağını açıklamıştı. Ancak birçok Kongre üyesi bu yaptırımları yeterli bulmadığını ifade ediyor.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
'Trump’ın Avukatı Gülen’in İadesi İçin Başkan’ı İknaya Çalıştı''Trump’ın Avukatı Gülen’in İadesi İçin Başkan’ı İknaya Çalıştı'
Alman Parlamentosunda Türkiye OturumuAlman Parlamentosunda Türkiye Oturumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Rus askerinden Münbiç’te devriye

Rus askerinden Münbiç’te devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.