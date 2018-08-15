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Türkiye'ye yönelik spekülatif atak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye'ye yönelik spekülatif atak

Afrika Kalkınma Ekonomik Politika Girişimi Başdanışmanı Dr. Obiageli Ezekwsili, Türkiye'ye yönelik spekülatif atağın Nijerya ekonomisini etkileyebileceğini belirtti.

Başkent Abuja'da düzenlenen ve Nijerya siyaseti ile demokrasisini konu alan "Alternatif Konferansı" sonrasında Dr. Ezekwsili, Türkiye'ye yönelik spekülatif atağa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ile Nijerya arasında farklı alanlarda ticaret yapıldığını vurgulayan Ezekwsili, Türkiye'ye yönelik spekülatif atağın Nijerya ekonomisini etkileyebileceğini belirterek, "Böyle bir durumdan kurtulmak için iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimine göre yapılması daha avantajlı olur." dedi.

Ezekwsili, Türkiye'nin kimsenin yardımı olmadan bu durumdan kurtulacağını kaydederek, "Türkiye, Afrika ülkeleri gibi değil ve bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan ekonomisini geliştirdi." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik saldırıyı Obiageli Ezekwsili Türkiye

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