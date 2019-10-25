"Türkiye'ye yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin, "Bize yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi elbette önemli ve bundan sonra da bu teröristlerin, bu bölgede Rusya ile vardığımız mutabakat gereği çekilmesi için gerekli adımları atacağız, takipçisi olacağız." dedi. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakü'deki temasları kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, kendisini Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne davet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayarak, "Bize yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi elbette önemli ve bundan sonra da bu teröristlerin, bu bölgede Rusya ile vardığımız mutabakat gereği çekilmesi için gerekli adımları atacağız, takipçisi olacağız. Ortak devriyeleri de başlatacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla buralar Suriye'nin topraklarıdır ama buraların güvenliği bizim için de önemlidir." dedi. - "Büyük bir oyunu biz bozduk" Çavuşoğlu, Türkiye'de 3,6 milyondan fazla Suriyeli göçmenin olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı: "Bunların güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız. Gördüğüm kadarıyla daha önce bizimle iş birliğine yanaşmayan birçok ülke, şimdi bu iş birliğine yanaşmaya başladı. Doğrusu da budur. Her şeyden önce bizim güvenlik endişemizi anladıklarını söylüyorlar, meşru olduğunu da söylüyorlar ama bunlara yönelik aldığımız tedbirlere, teröristlerle aralarındaki güçlü bağlar sebebiyle maalesef karşı çıktılar ve büyük bir oyunu biz bozduk." Bundan sonra da bölgenin teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için gerekeni yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, uluslararası toplumun da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulundu.

- "Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" Çavuşoğlu, Suriye'de savaşan bazı Ermeniler ve Dağlık Karabağ sorununa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Ermeni teröristleri daha önce terör örgütü PKK'nın içinde de yakaladıklarını, bu teröristlerin yıllar önce Türk diplomatları da şehit ettiğini söyledi. Öte yandan, son zamanlarda Ermenistan'daki yetkililerin Karabağ ile ilgili açıklamalarından duyulan rahatsızlığı açıkça dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeş Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Karabağ meselesini de biz, Rusya ile her zaman konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile ne zaman bir araya gelse, esasen Minsk üçlüsünde bir netice çıkmadığını ve bu meseleyi Rusya'nın çözebileceğini söylemiştir."