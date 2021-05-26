Türkiye'ye ziyaret tartışması: Bakan eleştirileri geri çevirdi

Spahn, kendisinin RKI'nin verilerine göre konuştuğunu söyledi.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen yaz Türkiye ve Balkan ülkelerinden geri dönenlerin Almanya'daki vaka sayılarının artmasında etkili olduğu yönündeki açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Alman haber kanalı n-tv'ye konuşan Spahn, Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümetin salgın politikasına destek veren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) 2020 yılı raporuna tekrar baktığını belirterek "Eğer enfeksiyonun olduğu ülkelere bakarsanız, ilk 10 ülke arasında özellikle Balkan ülkeleri, Türkiye ve Almanların seyahat ettiği diğer tipik tatil ülkeleri olduğu görülebilir" diye konuştu.

Spahn, RKI'nin raporunda "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye seyahat edenlerin çoğunlukla orta yaşlarda ve çocuklu aileler olduğunu, bu kişilerin de çoğunlukla aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini, aile ziyaretlerinin de virüsün buluşmasında etkili olduğu" bilgisinin yer aldığına işaret etti. Hırvatistan, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelere ise 20 ila 29 yaş aralığının ziyaret ettiğini ve bu ülkelere seyahat türünün farklı olduğunu kaydeden Spahn, bu yaz benzer bir durumdan kaçınmak istediklerini ve bu nedenle seyahatleri de takip ettiklerini vurguladı.