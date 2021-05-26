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Türkiye'ye ziyaret tartışması: Bakan eleştirileri geri çevirdi

26.05.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, geçen yıl Balkan ülkeleri ve Türkiye'den dönenlerin vakaları artırdığı yönündeki açıklamasına gelen eleştirileri geri çevirdi.

Türkiye'ye ziyaret tartışması: Bakan eleştirileri geri çevirdi

Spahn, kendisinin RKI'nin verilerine göre konuştuğunu söyledi.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen yaz Türkiye ve Balkan ülkelerinden geri dönenlerin Almanya'daki vaka sayılarının artmasında etkili olduğu yönündeki açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Alman haber kanalı n-tv'ye konuşan Spahn, Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümetin salgın politikasına destek veren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) 2020 yılı raporuna tekrar baktığını belirterek "Eğer enfeksiyonun olduğu ülkelere bakarsanız, ilk 10 ülke arasında özellikle Balkan ülkeleri, Türkiye ve Almanların seyahat ettiği diğer tipik tatil ülkeleri olduğu görülebilir" diye konuştu.

Spahn, RKI'nin raporunda "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye seyahat edenlerin çoğunlukla orta yaşlarda ve çocuklu aileler olduğunu, bu kişilerin de çoğunlukla aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini, aile ziyaretlerinin de virüsün buluşmasında etkili olduğu" bilgisinin yer aldığına işaret etti. Hırvatistan, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelere ise 20 ila 29 yaş aralığının ziyaret ettiğini ve bu ülkelere seyahat türünün farklı olduğunu kaydeden Spahn, bu yaz benzer bir durumdan kaçınmak istediklerini ve bu nedenle seyahatleri de takip ettiklerini vurguladı.

Şu anda yeni vakalar arasında yurt dışı kaynaklı bulaşların oranının yüzde 1'in altına gerilediğini de sözlerine ekleyen Spahn, "Bu bize, (yeni vakaların) yazın yapılan seyahatlerle çok ilgili olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Spahn'ın tartışma yaratan açıklaması

Spahn, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında "Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinin 2020'de dönem dönem her iki vakadan birine neden olduğu ve bu yıl da benzer bir durumla karşılaşılabileceği" uyarısında bulunmuş ve bu açıklama, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler ve Arnavutluk'un tepkisine neden olmuştu.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, açıklamaların "toplumun belirli kesimlerini genel bir töhmet altında bıraktığını" ve "damgalamanın kapısını açtığını" söylerken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da "Bir Alman bakanın bu bağlamda alenen Balkanları dile getirerek göçmen kökenli insanları değersizleştirmesi bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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