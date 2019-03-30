HABER

Türkiye’yi ağlatan Havva nineye yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:21 | Son Güncelleme

Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan Hataylı Havva nineye, önce AK Parti heyetinden ziyaret ardından AFAD ekipleri tarafından da yardım gerçekleştirildi.Antakya’nın Kisecik köyünde yanan evinin ardından dinmeyen gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan 87 yaşındaki Havva Kutlu nineye, yardım eli değiyor.

Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan Hataylı Havva nineye, önce AK Parti heyetinden ziyaret ardından AFAD ekipleri tarafından da yardım gerçekleştirildi.
Antakya’nın Kisecik köyünde yanan evinin ardından dinmeyen gözyaşlarıyla Türkiye’yi ağlatan 87 yaşındaki Havva Kutlu nineye, yardım eli değiyor. Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan Havva nineye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Havva nineye ileten milletvekili Hüseyin Yayman, "Havva ninemize tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bize genel merkezimizden, medya tanıtım başkanlığından Havva ninenin evinin yandığını, mağdur olduğunu ilettiler. Bizlerde Havva ninemize gidelim geçmiş olsun dileklerimizi, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletelim dedik. İnşallah Havva ninemizin bütün zarar ziyanını karşılayacağız. İnşallah kendisine daha güzel beyaz eşyalar, daha güzel televizyon alacağız, Allah’ın izniyle de evini yeniden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda temin edeceğiz” dedi.
AK Parti heyetinin ziyaretinin ardından Havva ninenin yanına gelen Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Havva nineye yatak, ısıtıcı, battaniye ve erzak yardımında bulundu.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
GÜNCELLEME - Oy kullanmaya giderken kaza yaptılarGÜNCELLEME - Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar
Burhaniye'de poyraz fırtınası seralara zarar verdiBurhaniye'de poyraz fırtınası seralara zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oy kullanmaya giderken gerçekleşen kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Oy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunç

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Gebze'de korkutan fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı

Sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı!

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

Tuzla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.