HABER

Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut’un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.Kırıkkale’de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut’u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.’nin yanında bıçakladıktan sonra cep telefonu ile şiddet içerikli çekilen görüntü hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut’un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale’de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut’u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.’nin yanında bıçakladıktan sonra cep telefonu ile şiddet içerikli çekilen görüntü hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında görüntüyü çekip, sosyal medya hesabından paylaşan B.Y.’yi (19) tespit etti. Gözaltına alınan B.Y., ifadesinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararını almıştı.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Irak’ta patlama: 28 yaralıIrak’ta patlama: 28 yaralı
Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdiSevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.