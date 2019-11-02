AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çatısı altında bulundukları AK Partinin sıradan bir siyasi parti olmadığını, bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmaların sıradan bir parti çalışmaları olmadığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz buraya gelirken partinin insanları olarak bir araya gelip bir takım istişarelerde bulunmanın ötesinde bir büyük medeniyeti, bir büyük davayı üstadın tabiriyle Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını gediğine koymak için bir araya geldik. Her çabamız, günümüz ve çalışmamız ilçe sorumlusu arkadaşlarımızın haftanın en az bir günü ilçelerine gidip koşturmaları beyhude bir çabadan ibaret değildir. Bu büyük milletin tarihten gelen sorumluluğunu bir kez daha hissederek geleceğe doğru bu millet, ümmet ve insanlık adına yapacağı çalışmaların özeti ve merkezi işte burasıdır. AK Parti çatısıdır, AK Partinin siyasi hareketidir."