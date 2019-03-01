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"Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:40 | Son Güncelleme

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias: - "(Doğu Akdeniz'de enerji denklemi) Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz" - "ABD'nin Türk Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor"

DELFİ (AA) - Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz." dedi.

Kocias, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda katılımcılara seslendi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine değinen Kocias, "ABD'nin Türk Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kocias öte yandan, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin tek taraflı doğal gaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin, oradaki aramaların devam etmesinin ve doğal gazın Avrupa'ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Kocias, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu yüzden Türkiye'yi dahil etmeliyiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Kıbrıs Türkiye Yunanistan

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