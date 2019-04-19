Türkiye'yi danslarıyla dünyaya tanıttılar

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahnelediği Anadolu'ya özgü danslarla Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor.

Yirmi yıl önce kurulan ve farklı yaş guruplarından 120 kişilik kadrosuyla turnelerine devam eden Anadolu Ateşi, bugüne kadar 102 ülkede sahne aldı.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ateşi'nin yeni projesi ile turnelerine devam ettiğini söyledi.

Gösterilerin ilk bölümünde İstanbul'un çok kültürlü yapısının anlatıldığı "İstanbul Dreams"i sahnelediklerini anlatan Erdoğan, ikinci bölümü de Anadolu Ateşi'nin klasik hale gelen gösterisine ayırdıklarını belirtti.

- Çin turnesine hazırlanıyorlar

Anadolu Ateşi'nin bugüne kadar 102 ülkede gösteri yaptığını anlatan Erdoğan, dünyanın her yerinde gösteriler sonrası güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Çin'deki turne için hazırlıklarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısa bir süre içerisinde Çin'e turne yapacağız. Çin'de dünya kültürleri festivalinde Türkiye'yi temsilen dans edeceğiz. Ardından Avrupa turnesine gideceğiz. Anadolu Ateşi bu toprakların sanatsal, kültürel, dans birikimini anlatan Anadolu'nun mitolojik döneminden günümüze tarihsel geçişleri anlatan bir yolculuk. Kendine benzeyen bir proje, ayaklarını kendi toprağına basan bir proje ve bu nedenle dünyanın her yerinde ilgi gören bir proje."