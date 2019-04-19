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Türkiye'yi danslarıyla dünyaya tanıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahnelediği Anadolu'ya özgü danslarla Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya devam ediyor - Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan: - "Anadolu Ateşi bu toprakların sanatsal, kültürel, dans birikimini anlatan Anadolu'nun mitolojik döneminden günümüze tarihsel geçişleri anlatan bir yolculuk"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahnelediği Anadolu'ya özgü danslarla Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor.

Yirmi yıl önce kurulan ve farklı yaş guruplarından 120 kişilik kadrosuyla turnelerine devam eden Anadolu Ateşi, bugüne kadar 102 ülkede sahne aldı.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ateşi'nin yeni projesi ile turnelerine devam ettiğini söyledi.

Gösterilerin ilk bölümünde İstanbul'un çok kültürlü yapısının anlatıldığı "İstanbul Dreams"i sahnelediklerini anlatan Erdoğan, ikinci bölümü de Anadolu Ateşi'nin klasik hale gelen gösterisine ayırdıklarını belirtti.

- Çin turnesine hazırlanıyorlar

Anadolu Ateşi'nin bugüne kadar 102 ülkede gösteri yaptığını anlatan Erdoğan, dünyanın her yerinde gösteriler sonrası güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Çin'deki turne için hazırlıklarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısa bir süre içerisinde Çin'e turne yapacağız. Çin'de dünya kültürleri festivalinde Türkiye'yi temsilen dans edeceğiz. Ardından Avrupa turnesine gideceğiz. Anadolu Ateşi bu toprakların sanatsal, kültürel, dans birikimini anlatan Anadolu'nun mitolojik döneminden günümüze tarihsel geçişleri anlatan bir yolculuk. Kendine benzeyen bir proje, ayaklarını kendi toprağına basan bir proje ve bu nedenle dünyanın her yerinde ilgi gören bir proje."

Mustafa Erdoğan, yabancı ülkelerde Anadolu Ateşi'nin çok farklı, dinamik ve modern bulunduğuna işaret ederek, "Enerjisi çok yüksek, gittiğimiz her ülkede bu yüksek enerji müthiş alkış alıyor. Sahne biçimi, koreografisi çok ilgi çekiyor. Onların her zaman gördüğü şeyler gibi değiliz, farklıyız. Çok zengin kültürümüz olduğu için yabancı ülkelerde insanlara farklı geliyoruz. Anadolu Ateşi 120 kişilik kadrosuyla turnelerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi dans Mustafa Erdoğan

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