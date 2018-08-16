"Türkiye'yi desteklemekte tereddüt etmeyeceğiz"

ANKARA (AA) - Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi, Türkiye'yi spekülatif ataklara karşı ve diğer tüm alanlarda desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Büyükelçi Al Şafi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü görüşmesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin vurgulandığını ifade etti.

Emir Al Sani'nin ABD'nin yaptırımları sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet adamı olduğunu ve bu ziyaretle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık destek sunduğunu hatırlatan Al Şafi, "Katar, kardeş ülke Türkiye'yi ekonomik krizini atlatması için tüm alanlarda destekleyecek ve bunda da tereddüt etmeyecek. Ümmetin ve Katar devletinin yanında duran kardeş Türk halkının yanında yer alıyoruz." dedi.

Al Şafi, karşılıklı saygı ve değişmeyen prensiplere dayanan Katar-Türkiye ilişkilerinin diğer ülkeler tarafından örnek alınacak düzeyde olduğuna işaret etti.

- "Türkiye de Körfez krizinde Katar'ın yanında yer alarak haktan yana tavır almıştı"