Türkiye’yi duygulandıran notun sahibi ortaya çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden Elazığ’a gönderilen yardım malzemelerinin arasına “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazılı not bırakan küçük kıza İHA ulaştı. Adının Nazlı Can olduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük kız, “Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardım yapma şansınız var” dedi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Lüleburgaz’da başlatılan yardım kampanyasında bir yardım paketinin içine bıraktığı notla yürekleri burkan küçük kıza İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Lüleburgaz Belediyesinin yardım toplama noktalarından biri olan Gençlik Parkı’na ailesiyle birlikte yardım paketi bırakan Ramazan Yaman İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, deprem bölgesindeki depremzedelere not göndermeye karar verdiğini söyledi.

“Para koyup, mektup yazdım”

Yardım paketinin içine notla harçlığını koyma fikrinin aklına birden geldiğini söyleyen Nazlı Can, söyledikleriyle ise ders verdi. Can, “Para koyup mektup yazdım. Birden aklıma geldi. Televizyondaki görüntülerden etkilendim. Sosyal medyada görünce çok mutlu oldum. Şaşırdım. Mektubuma biriktirdiğim harçlığımla onlara yardım yapmak istediğimi yazdım. Yardım eden diğer insanlar da çok iyi bir şey yapıyor. Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardam yapma şansınız var” dedi.