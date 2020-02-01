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Türkiye’yi duygulandırmıştı, Nazlı Can’a anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Elazığ’daki depremzedelere gönderdikleri yardım malzemelerinin içine ailesinden habersiz harçlığını ve “Harçlığımdan veriyorum.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Elazığ’daki depremzedelere gönderdikleri yardım malzemelerinin içine ailesinden habersiz harçlığını ve “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” notunu koyan 9 yaşındaki Nazlı Can’a Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem 100 temel eserden Ömer Seyfettin’in kitap setiyle kumbara hediye etti. Erdem, “Nazlı Can, bu davranışıyla hepimizi duygulandırdı. Kendisine bu davranışıyla anlamlı olsun diye kitap setinin yanında kumbara hediye ettik” dedi.
Lüleburgaz Belediyesi’nin Elazığ depremi sonrasında başlattığı yardım kampanyasında, ailesinin hazırladığı yardım paketinin içine 15 TL harçlığı ile “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazılı notunu koyarak Türkiye’yi duygulandıran 9 yaşındaki Nazlı Can’ı Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem makamında ağırladı.
“Çok duyarlı ailesi var”
Erdem, “Nazlı Can, ailesinin dahi haberi olmadan, tamamen içinden gelen duyguyla bunu paylaştı. Öncelikle burada Nazlı Can’ın çok duyarlı bir ailesi var. Annesi hep ona elinde son şeyi olsa dahi paylaşması gerektiğini öğretmiş. Bunun yanı sıra Nazlı Can’ın gerçekten iyi bir okulu ve öğretmenleri var. Bunlarla birlikte karakteri de güçleniyor” dedi. Nazlı Can’ın gönderdiği harçlığın maddi miktarının küçük ama manevi boyutunun çok büyük olduğunu belirten Erdem, “Nazlı Can, hiç hesapta yokken bir çocuğun manevi anlamda verebileceği çok güzel bir mesaj vermiş oldu. Nice yardım yapabilecek düzeyde insanlar olmasına rağmen Nazlı Can, manevi olarak çok büyük bir davranış içinde bulundu. Lüleburgaz çok duyarlı, özverili bir kenttir. Küçük yaştaki çocukların bu tarz olayların farkında olması çok daha farklı bir duygu” diye konuştu.
“Anlamlı olsun diye”
Erdem son olarak Nazlı Can’a yaptığı davranışın anısına paralarını daha iyi biriktirebilmesi için kumbara ile Ömer Seyfettin’in eserlerinden oluşan kitap seti hediye ettiklerini söyleyerek, “Nazlı Can, bu davranışıyla hepimizi duygulandırdı. Kendisine bu davranışıyla anlamlı olsun diye kitap setinin yanında kumbara hediye ettik” dedi.

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