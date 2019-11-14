"Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konferansı

Kurtulmuş, "adalet", "emanet", "toplumsal değişimin esası insan", "dünyanın zenginliklerinin belli ellerde toplanmaması", "bir toplumsal sorumluluk olarak gelişim", "bilim, kültür, sanat, teknoloji, estetik, felsefe, eğitim, inovasyon", "istişare", "mutabakat", "toplumsal sorunların çözümünde karşılıklı rıza", "doğruyu anlama, yol gösterme, iyilik için mücadele" şeklinde sıraladığı toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin güçlü bir devlet olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri dolayısıyla AB başta olmak üzere bazı çevrelerce "hizaya getirilmeye çalışıldığını" anlatan Kurtulmuş, "YPG, PYD üzerinden ya da DEAŞ üzerinden Türkiye, terörle bir şekilde kuşatılmaya çalışılıyor. Türkiye maalesef bir kanlı satranç tahtasına döndürülen Orta Doğu coğrafyasında bloke edilmek istenen esas ülke. Onun için Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Bu coğrafyada oturuyor olmanın bedelinin çok ağır olduğunun farkında olmamız lazım." diye konuştu.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinirken, şöyle devam etti:

"ABD'deki görüşme, bütün dünya kamuoyunun dikkatle beklediği bir gelişmeydi. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız basın toplantısında karşılıklı olarak ortaya konulan perspektiflerle güçlü Türkiye'nin duruşunu ortaya koydu. Öncelikle Trump'ın 1 metre yanında dururken dedi ki 'Bize yazılan mektubu hem de arkasında o terörist başının mektubunun da bulunduğu mektubu Sayın Trump'a iade ettim.' dedi. Bu, kolay söylenecek bir laf değil. İzlerken televizyonda çok kolay izliyoruz. Bu, güçlü bir ülkenin lideri olanın söyleyebileceği bir sözdür. Arkasından 'Bizim Kürtlerle bir meselemiz yok, bizim meselemiz PYD, YPG ile. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.' dedi. ABD Başkanı hemen yanında 'Kürtlerle aramız çok iyidir.' demesine rağmen o da dedi ki 'Bizim de Kürtlerle aramız iyidir. Ne Irak'taki ne Suriye'deki Kürtlerle problemimiz var. Türkiye'de de zaten hiçbir problemimiz yok. Bizim partimizin şu kadar milletvekili Kürt kökenlidir.' dedi. Güçlü bir şekilde duruş sergiledi. S400'ler meselesinde Türkiye'nin tezlerini açık şekilde ortaya koydu.