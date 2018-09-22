Türkiye'yi gezen Amerikalı öğrenciler tecrübelerini anlattı

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında Türkiye'ye giden Amerikalı öğrenciler gezi sonrası edindikleri izlenim ve deneyimleri paylaştı.

ABD'nin başkenti Washington'daki YEE şubesinde bir araya gelen öğrencilerin 2018 Türkçe Yaz Okulu Programı ve Türkiye hakkındaki memnuniyetleri dikkati çekti.

YEE tarafından her yıl düzenlenen ve bin kişilik kotası olan programa dünya genelinde 150 bin civarında başvuru yapıldığı belirtildi.

Programa katılan Çin asıllı Amerikalı bir öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Tarihi Bölümü öğrencisi olduğunu ve Türkçe diline merak sardığını söyledi.

Gezinin, kişisel ve akademik bakımdan kendisine büyük bir tecrübe kattığını dile getiren öğrenci, "Birçok kültüre ait izler ve tarihi yapılar gördüm. Bunun yanı sıra Türk insanının ne kadar cana yakın ve misafirperver olduğuna şahit oldum. Tüm bunlar için Yunus Emre Enstitüsüne minnettarım." dedi.

Türkiye'de Erzurum'da kaldığını ve geçirdiği süre boyunca 15 Temmuz hain darbe girişimini de araştırdığını aktaran Çinli öğrenci, "Silahlı askerlere ve araçlara karşı halkın kendi kendine organize olup darbenin önüne geçmesi oldukça ilginç ve takdir edilesi bir durum. O gece hakkında birçok dokunaklı hikaye dinledim." ifadelerini kullandı.