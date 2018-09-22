HABER

Türkiye'yi gezen Amerikalı öğrenciler tecrübelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:34 | Son Güncelleme

YEE Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında Türkiye'ye giden öğrenciler gezide edindikleri izlenim ve deneyimleri paylaştı - Çin asıllı bir öğrenci: - "Silahlı askerlere ve araçlara karşı halkın kendi kendine organize olup darbenin önüne geçmesi oldukça ilginç ve takdir edilesi bir durum. O gece hakkında birçok dokunaklı hikaye dinledim" - YEE Washington Şube Müdürü Halid Bulut: - "Öğrenciler ve bizim için güzel bir imkan. Bizim anlatacak, öğrencilerin ise alacakları hikayelerimiz var. Amacımız ülkemizin değerlerini insanlara bir şekilde yansıtmak"

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında Türkiye'ye giden Amerikalı öğrenciler gezi sonrası edindikleri izlenim ve deneyimleri paylaştı.

ABD'nin başkenti Washington'daki YEE şubesinde bir araya gelen öğrencilerin 2018 Türkçe Yaz Okulu Programı ve Türkiye hakkındaki memnuniyetleri dikkati çekti.

YEE tarafından her yıl düzenlenen ve bin kişilik kotası olan programa dünya genelinde 150 bin civarında başvuru yapıldığı belirtildi.

Programa katılan Çin asıllı Amerikalı bir öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Tarihi Bölümü öğrencisi olduğunu ve Türkçe diline merak sardığını söyledi.

Gezinin, kişisel ve akademik bakımdan kendisine büyük bir tecrübe kattığını dile getiren öğrenci, "Birçok kültüre ait izler ve tarihi yapılar gördüm. Bunun yanı sıra Türk insanının ne kadar cana yakın ve misafirperver olduğuna şahit oldum. Tüm bunlar için Yunus Emre Enstitüsüne minnettarım." dedi.

Türkiye'de Erzurum'da kaldığını ve geçirdiği süre boyunca 15 Temmuz hain darbe girişimini de araştırdığını aktaran Çinli öğrenci, "Silahlı askerlere ve araçlara karşı halkın kendi kendine organize olup darbenin önüne geçmesi oldukça ilginç ve takdir edilesi bir durum. O gece hakkında birçok dokunaklı hikaye dinledim." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika asıllı Amerikalı bir öğrenci de gezinin kendi hayatında büyük bir yer ettiğini vurguladı.

Özellikle Türk mutfağı, tarihsel zenginliği ve insanının eşsiz olduğunu belirten öğrenci, "Bunları yaşamanın karakterime olumlu katkılar yaptığına eminim." diye konuştu.

YEE Washington Şube Müdürü Halid Bulut ise programa alınan bin öğrencinin 20'sinin ABD'den gönderildiğini ve Türkiye deneyimlerini duymak adına tekrar bir araya geldiklerini aktardı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Öğrenciler ve bizim için güzel bir imkan. Bizim anlatacak, öğrencilerin ise alacakları hikayelerimiz var. Amacımız ülkemizin değerlerini insanlara bir şekilde yansıtmak. Yunus Emre Enstitüsünün de en temel amacı bu: Siyasi düzlemde yaşanan her türlü probleme rağmen insani düzlemde her dünya vatandaşına Türkiye'nin, Türk tarihinin ve Türk kültürünün zenginliklerine dair bu mesajı en doğru şekilde iletmek. Yumuşak güç bağlamında her türlü enstrümanla tanışan bu öğrencilerin geri dönüşlerinden çok memnunuz. Bunların ilerleyen zamanlarda çok güzel bir geri dönüş sağlayacağına inanıyoruz."

PARTNERBüyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!Büyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!
Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracıyı uyardı, sonrası korkunç...Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracıyı uyardı, sonrası korkunç...
Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Türkçe yaz okulu Türkiye Washington yee yumuşak güç Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 22 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.