Berger, şunları kaydetti:

"Mogherini, basın toplantısında Türkiye'nin AB'ye yakın olan bir ülke olan pozisyonunu korumasını istediğini belirtmişti. Bunun Türkiye'nin menfaatlerine olduğu görüşündeyiz. Müreffeh ve güçlü bir Türkiye görmek istiyoruz. Türkiye'yi güçlü bir aday ülke olarak görmek istiyoruz. Mogherini de bunu basın toplantısında dile getirmişti. Bunun hem stratejik hem de ekonomik anlamda faydalı olduğunu düşünüyoruz."

