- "Türkiye'yi hedef almak bizi hedef almak demektir"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkiye'ye yönelik spekülatif atakların haksızca olduğunu belirterek, "Bölgede yaşanan oyunların farkındayız. Türkiye'nin her zaman yanındayız." dedi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün birtakım çevrelerin hedefi haline geldiğini, bu durumu asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Türk devleti ve ekonomisini desteklediklerini vurgulayan Salihi, "Irak Türkmenleri ve ITC olarak bölgede yaşanan oyunların farkındayız. Türkiye'nin üzerine konulmak istenen ambargolar sıradan değil. Türkiye'nin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Türkmen nineden "Türkiye'ye destek çıkın" çağrısı

Kerküklü yaşlı bir Türkmen kadının kendisini telefonla arayarak Türkiye'ye destek çıkmalarını istediğini anlatan Salihi, olayla ilgili şunları söyledi:

"Kerküklü yaşı 70'lerde olan bir ninemiz beni aradı. 'Oğlum ben böbrek hastasıydım ve Türkiye'de 3 yıl tedavi edildim. Bana Türkiye sahip çıktı. Siz bana sahip çıkan Türkiye'ye destek çıktınız mı?' diye sordu. Ben de, 'Nine, destek çıkmamamız mümkün mü? Tabii ki çıkacağız' diye karşılık verdim."