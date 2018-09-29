İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşları, sadece eli silahlı grupların birbirlerine karşı yaptığı bir mücadele değildir. Adı üstünde bu vekalet savaşlarıyla ellerine dünyanın en gelişmiş silahlarını verdikleri terör grupları üzerinden hem bölgeyi dizayn etmeye hem de bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Yenikapı'da devam eden "Sivas Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı.

Hemşehri tanıtım günlerinin, küresel kültüre karşı bir direnç mekanizması olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, amaçlarının Anadolu'daki İslam-Türk kültürünü büyük şehirlerde yaşamak ve gençlere hatırlatmak olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, zor bir zamandan geçtiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gerçekten bir varoluş mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Hiç abartısız söylüyorum, yakın siyasi tarihimizin hem en avantajlı hem de en riskli döneminden geçiyoruz. Çünkü sadece bize karşı değil içinde bulunduğumuz coğrafyaya karşı da fevkalade olumsuz gelişmelerin tertiplendiğini hepimiz görüyor, takip ediyoruz. Bunun da ötesinde tabiri caizse dünyada adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşının, dünyanın diğer milletlerini de bir şekilde bu türbülansın içine çekecek bölgesel çatışmaların özellikle Orta Doğu'da yoğunlaştığını görüyoruz. Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşları, sadece eli silahlı grupların birbirlerine karşı yaptığı bir mücadele değildir. Adı üstünde bu vekalet savaşlarıyla ellerine dünyanın en gelişmiş silahlarını verdikleri terör grupları üzerinden hem bölgeyi dizayn etmeye hem de bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar."