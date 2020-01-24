Türkiye’yi kana buladılar, failleri yakalandı

Türkiye genelinde birçok bombalı eylemde yer alan 56 şahıs göz altına alınarak 22’si hakkında Adli Kontrol Kararı verilirken 34 şahıs tutuklandı. Bombalı eylemlerin kriminal sonucu ortaya çıktı.

Türkiye genelinde birçok bombalı eylemde ülkeyi kana bulayan faillere ağır darbe vuruldu. Bombalı saldırılarda ele geçirilen patlayıcı madde, patlayıcı düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin Kriminal Daire Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından incelenmeleri sonucu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yürütülen operasyonlar neticesinde toplamda 56 şahıs gözaltına alınarak şahıslardan 22’si hakkında Adli Kontrol Kararı, 34 şahıs ise tutuklandı.

Türkiye genelinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 08 Aralık 2019 günü Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilirken konu ile ilgili 21 şahıs tutuklandı. Yakalanan mühimmatın sevkiyatında yer aldığı ve terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak 13 Ocak 2020 günü yapılan operasyonda 20 şahıs daha yakalandı. 23 Ocak 2020 günü sevk edildikleri adli mercilerce; 13 şahıs tutuklanırken, 7 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı verildi.