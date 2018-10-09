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"Türkiye'yi lider olarak görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:53 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İnönü Üniversitesince düzenlenen Uluslararası Cami Sempozyumu için Malatya'ya gelen Balkan müftüleri, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi ve Camisi'ni gezdi - Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı: - "Biz Türkiye'yi lider olarak görüyoruz. Sadece biz değil, bütün İslam dünyası bu şekilde görüyor. Türkiye için dua ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi tarafından organize edilen "Uluslararası Cami Sempozyumu" için Malatya'ya gelen Balkan müftüleri, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi ve Camisi'ni ziyaret etti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı ile Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmed, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamid Hamidettin Ateş tarafından karşılandı.

Somuncu Baba Külliyesi ve Camisi'ni gezen müftüler, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi mutasavvıflarından "Somuncu Baba" olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve Malatyalı düşünür Hulusi Efendi'nin türbelerini ziyaret ederek, külliyenin imar ve ihyasını yürüten Hamidettin Ateş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördükleri hizmetlere hayran kaldıklarını, külliyede yapılanların hem ülke geneline, hem de dünyaya yayılması için dua ettiklerini söyledi.

- " Türkiye için dua ediyoruz"

Türkiye'yi İslam dünyasının lideri olarak gördüklerini dile getiren Hacı, şöyle konuştu:

"İslam dünyası ciddi bir imtihandan geçiyor. Biz Türkiye'yi lider olarak görüyoruz. Sadece biz değil, bütün İslam dünyası bu şekilde görüyor. Türkiye için dua ediyoruz. Türkiye, eskiden olduğu gibi yakın gelecekte İslam'ın önderi olacak. Buradaki örnek hizmetleri görünce vakıf başkanımıza teşekkür ettik. Allah uzun ömür versin, hizmetleri kıyamete kadar devam eder inşallah. Yüce Mevla'dan buralara tekrar gelebilmeyi dilerim."

Batı Trakya Gümülcine Müftüsü Şerif, Somuncu Baba Külliyesi'nin Malatya'nın İslami yönünü en iyi temsil eden önemli bir maneviyat merkezi olduğunu belirtti.

Balkanlar'a Anadolu'dan gittiklerini belirten Şerif, "Osmanlı döneminde uç beyleri olarak gönderilmişiz. Buradaki müzede gördüklerimiz bizim özümüzün burada olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bizleri davet eden vakıf başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Hayalimizdeydiler, olanları gözümüzle gördük." ifadesini kullandı.

Şumnu Bölge Müftüsü Mehmed de ilçeye girdikleri andan itibaren manevi havayı hissettiğini vurguladı.

Vakıf Başkanı Ateş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına çeşitli hediyeler verdi.

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