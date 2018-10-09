"Türkiye'yi lider olarak görüyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi tarafından organize edilen "Uluslararası Cami Sempozyumu" için Malatya'ya gelen Balkan müftüleri, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi ve Camisi'ni ziyaret etti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı ile Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmed, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamid Hamidettin Ateş tarafından karşılandı.

Somuncu Baba Külliyesi ve Camisi'ni gezen müftüler, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi mutasavvıflarından "Somuncu Baba" olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve Malatyalı düşünür Hulusi Efendi'nin türbelerini ziyaret ederek, külliyenin imar ve ihyasını yürüten Hamidettin Ateş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördükleri hizmetlere hayran kaldıklarını, külliyede yapılanların hem ülke geneline, hem de dünyaya yayılması için dua ettiklerini söyledi.

- " Türkiye için dua ediyoruz"

Türkiye'yi İslam dünyasının lideri olarak gördüklerini dile getiren Hacı, şöyle konuştu: