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'Türkiye'yi NATO'ya Daha Fazla Bağlamalıyız'

20.12.2019 20:31 | Son Güncelleme

Yıl sonu değerlendirmesi mesajlarında Türk-Amerikan ilişkilerine de değinen ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye'nin NATO'ya daha bağlı olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi

'Türkiye'yi NATO'ya Daha Fazla Bağlamalıyız'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yıl sonu değerlendirmesi bağlamında düzenlediği basın toplantısında, Türk-Amerikan ilişkilerinde gündemi uzun süredir meşgul eden F-35/S-400 meselesi ve Türkiye’nin NATO’daki konumuyla ilgili de açıklamalar yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley’le birlikte Pentagon’da kameralar karşısına geçen Esper’e bir gazeteci, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemini operasyonel hale getirmede geri adım atacağı yönünde bir işaret görüp görmediğini sordu. Aynı gazeteci, Türkiye’nin Amerikan askerlerinin kullandığı üsleri kapatma tehdidini hatırlattı ve “Bu tehdidi ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Bu yönde bir karar ABD’nin bölgedeki ve özellikle de Suriye’deki kabiliyetlerini nasıl etkiler?” sorusunu yöneltti.

Esper, Türkiye’nin uzun zamandır NATO müttefiki olduğuna, Kore’den Afganistan’a kadar farklı yerlerde ABD’yle birlikte savaştığına dikkati çekerken, Türk muhatabıyla düzenli olarak görüştüğünü söyledi.

‘Türkiye S-400’leri Kabul Etti Bu Demektir ki F-35 Almayacak’

“S-400’leri kabul ettiler, bu demektir ki F-35’leri almayacaklar” diyen Esper, İncirlik ve Kürecik üssüyle ilgili yapılan açıklamalar konusunda da daha önceki sözlerini yineledi, “Buna neyin neden olduğunu ve ne kadar ciddi olduklarını anlamam gerekiyor” mesajını verdi. Esper henüz bu konuyu Türk yetkililerle görüşmediğini kaydetti.

Esper hafta içinde de aynı konuda yaptığı açıklamada, “Bu konu şimdiye kadar bana gelmedi. Konuyu ben de ilk gazetelerde okudum. Dolayısıyla ne kast ettiklerini ve ne kadar ciddi olduklarını savunma bakanı meslektaşımla konuşmam gerek” demişti.

Türkiye’nin Kürecik radar üssünü kapatmak istemesi halinde bunu NATO’yla müzakere etmesi gerektiğini söyleyen Esper, “Türkiye egemen bir devlet olduğu için, kendi ülkesinde NATO üs ve askerlerini barındırıp barındırmama konusunda karar vermek açısından doğal olarak hakları var. Ancak tekrar ediyorum eğer söylediklerinde ciddilerse, bu bir ittifak konusudur ve ittifaka taahhütlerinizle ilgili bir konudur” diye konuşmuştu.

Esper bugünkü basın toplantısında, Türkiye’nin NATO ittifakına daha fazla bağlanmasını sağlamaları gerektiğini de vurgulayarak, “Çok kapasite sahibi bir orduya sahipler ve uzun geçmişe dayanan bir müttefikler. Amacım bu” dedi.

ABD Savunma Bakanı, geçen hafta katıldığı Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu oturumunda da, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşması ve Rusya’yla yakınlaşması ihtimalinin kendisinde çok endişe uyandırdığını söylemişti.

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