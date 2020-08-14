“Türkiye’yi PKK’yla Mücadelesinde Destekliyoruz”

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, gelecek hafta Cenevre’de düzenlenecek Suriye için Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde video konferans yoluyla gazetecilerin Suriye konusundaki sorularını yanıtladı. Jeffrey, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 no’lu kararı kapsamında oluşturulan Anayasa Komitesi’nin 24 Ağustos’taki ikinci toplantısının ardından yapılacak bir dizi toplantının da öncüsü olacağını belirtti. ABD’nin Anayasa Komitesi toplantılarına taraf olmadığını söyleyen Jeffrey, Avrupa ve diğer Ortadoğu ülkelerinden Suriyeli temsilcilerle ve Suriye muhalefetiyle Cenevre’dekilerden farklı olarak yan toplantılar yürüteceklerini ve sürece destek sunacaklarını kaydetti. Jeffrey bu sürecin sonunda anayasanın oluşturulması halindeyse bir sonraki adımın Suriye’de BM gözetiminde özgür ve adil seçimler yapılması ve buna tüm Suriyeliler’in katılması olduğunu belirtti. Jeffrey’e Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın Çarşamba günü mecliste yaptığı konuşmada ABD ve Türkiye’yi Suriye’de siyasi çözümü manipüle etmek ve çözümsüzlük ortamını uzatmakla suçladığı hatırlatıldı.

Jeffrey, “Tabii ki çözümsüzlüğü uzatmıyoruz ya da hiçbir şeyi manipüle etmiyoruz” dedi. Önemli olanın Esat’ın siyasi süreçten söz etmiş olması olduğunu kaydeden Jeffrey, Esat’ın Suriye için siyasi çözümü içeren 2254 no’lu BM kararını Rus müttefikleri tarafından imzalanmış olmasına rağmen desteklemediğini söyledi. Esat’ın sık sık Rusya ve İran’ın yardımıyla Suriye’deki duruma uluslararası toplumun tüm çabasına ters düşecek şekilde askeri çözüm arayışına girdiğini kaydeden Jeffrey, Esat için “En azından tonunda bir değişiklik var” dedi. Bunun Şam’ın uluslararası toplum tarafından desteklenen siyasi sürecin dünyada neredeyse herkes tarafından desteklendiğini kabullenmeye başladığının göstergesi olduğu yorumunu yapan Jeffrey, bunun ”iyi bir işaret” olduğunu görüşünü dile getirdi. Jeffrey’e Irak hükümetinin Türkiye tarafından Salı günü ülkenin kuzeyine İHA’larla müdahale ettiği iddiası da soruldu. Irak, Türkiye tarafından düzenlendiğini öne sürdüğü saldırıda iki üst düzey ordu mensubunun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Jeffrey, “Irak’ın kuzeyine düzenlenen son saldırıları inceliyoruz. Iraklı yetkililere taziyelerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda iki üst düzey askeri yetkili hayatını kaybetti. Türkiye’yi bölgede PKK’ya karşı Irak hükümetiyle işbirliği içinde meşru operasyonlarını yürütmesi için destekliyoruz. Irak hükümetini de PKK’ya karşı çabalarından dolayı takdir ediyoruz” dedi. Jeffrey, “Türkiye’nin PKK’ya karşı meşru savaşı olarak gördüğümüz terörle mücadele çabasında Türkiye ve Irak’ı iletişim kurmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Ancak yine söylüyorum, bunun Iraklı yetkililerle işbirliği içinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Jeffrey’e Suriye’yle ilgili BM kararının beş yaşında olduğu ve bu kararla ilgili bölgedeki değişimlere göre yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Soruda buna örnek olarak Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda kurulan özerk bölge gösterildi. Jeffrey ise “Değişiklik olduğunu düşünmüyoruz. Çatışmalar devam ediyor. Bir ateşkes mevcut. Bu arada bu ateşkes Esat istediği için yapılmadı, bu ateşkes Suriye muhalif güçleri ve Türkiye’nin güçlü direnişiyle karşılaştıkları için yapıldı. Ekim ayında Türkiye’nin harekatından bu yana Suriye’nin kuzeydoğusuna ciddi bir sızma olmadı. Biz de ABD ordusu olarak hala bölgede, El Tanif’teyiz ve bu bölge de hala Suriye hükümetinin kontrolunda değil” dedi.