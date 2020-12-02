Türkiye'yi rahatsız edecek plana Almanya ve Fransa'dan destek

Planlanan değişiklikler arasında vetonun zorlaştırılması da var.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO'nun modernleştirilmesini öngören yeni stratejik konsepte tam destek verdiklerini açıkladı.

NATO'da reform planıyla ilgili Salı günü başlayan resmi görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yapan Maas ve Le Drian, "Ortak amacımız, NATO'nun şimdi ve gelecekte güvenlik politikalarıyla ilgili zorluklara karşı donanımlı olmasını sağlamaktır" dedi. Uzmanların NATO'nın yeni yapılanmasıyla ilgili hazırladığı önerilere "sınırsız" destek verdiklerini vurgulayan Maas ve Le Drian, güvenlik ve savunma politikaları güçlendirilirken buna ittifakın "merkezi transatlantik platformu" özelliğinin de dahil olduğuna dikkat çekti.

Maas ve Le Drian, NATO içinde güvenlik politikalarında yalnız hareket ettiği için eleştirilen Türkiye'den ise doğrudan bahsetmedi, ancak ortak açıklamada, ortak değer ve ilkelerin önemine işaret edildi ve "21'inci yüzyılda güvenlik gelecekteki zorluklara karşı ortak yanıtlar bulup bulamayacağınıza bağlıdır" denildi.