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‘Türkiye’yi S-400’den Vazgeçirmek İçin Görüşmeler Sürüyor’

25.10.2019 22:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Ankara ile Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmesi konusunda görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi. Yetkili S-400 sebebiyle Türkiye’ye yaptırım riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu

‘Türkiye’yi S-400’den Vazgeçirmek İçin Görüşmeler Sürüyor’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Ankara ile Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmesi konusunda görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi. Yetkili S-400 sebebiyle Türkiye’ye yaptırım riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi. Türkiye ile bu konuda hala görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” dedi. Türkiye’nin Temmuz ayında teslim aldığı S-400 bataryaları henüz aktive edilmiş değil. Bu bilgiyi Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkili de doğruladı.

“Henüz yaptırım tehlikesi geçmiş değil”

Ankara’nın, Washington’un NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve ABD’nin Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağına tehdit teşkil ettiğini söylediği S-400 savunma sistemini satın alması, Türkiye ve Amerika’nın yanı sıra NATO müttefikleri arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Washington Ankara’ya daha önce S-400 alımı sebebiyle yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunmuş, Türkiye’yi F-35 programından da çıkarmıştı. Ancak CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırım uygulamamıştı.

Amerikalı yetkili S-400 konusunun Türkiye’nin iki hafta önce Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı ancak varılan uzlaşma kapsamında durdurduğu Barış Pınarı Harekatı’nı da kapsayan daha geniş bir diyalogun parçası olduğunu söyledi.

Yetkili “Başkan’ın da söylediği gibi, siz ateşi kesin biz de yaptırımları. Ancak henüz tehlike geçmiş değil” ifadelerini kullandı.

Washington Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ekonomik yaptırımlar uygulamış, Başkan Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada Ankara’nın harekatı durdurmasının ardından yaptırımların kaldırıldığını açıklamıştı.

Yetkili, “Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası” dedi. ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hala Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Çarşamba günü Reuters’a yaptığı açıklamada Ankara’nın Patriot sistemini satın alabileceğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’a yapması planlanan ziyarette gündeme gelebileceğini söylemişti.

“Türk hükümetinde herkes Erdoğan değil”

Amerikalı yetkili, “Türk hükümetinde herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan değil” dedi. Bundan yıllar ya da aylar önce “Kendimizi Rusya’nın nüfuzu altına sokma, NATO ortaklarımızdan ya da Washington’dan kendimizi soyutlama riskini almamayı tercih ederiz” diyen Türklerin olduğunu belirtti.

Reuters’a konuşan yetkili, “İdeal olan Türkiye’nin S-400 sisteminin hiçbir bileşenini satın ya da teslim almamış olmasıydı. Ama bu çizgi aşıldığına göre, artık mesele bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor” ifadelerini kullandı.

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