Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin, "Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar. Her Türk vatandaşı bu yalana rest çekmeli ve şiddetle reddetmelidir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bugün ise Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de böylesine güzel gelişmeler yaşanırken dışarıda sözde soykırımın tanınmasına yönelik adımların arttığı bir gün yaşanacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'yi bir sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar. Amaç Türkiye'nin üzerine baskı kurmak ve bir şekilde sözde soykırımı tanıtmak. Türkiye'yi istenmeyen, tazminata, toprağa, değişik fantastik düşüncelere razı etmek istiyorlar. Bu tarihi bir sorumluluktur. Her Türk vatandaşı bu yalana rest çekmeli ve şiddetle reddetmelidir. Sistemli propagandaya karşı bizim de antipropaganda yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Suriye'deki güvenli bölge konusunda yaptığı değerlendirmede ise bu konunun bir şekilde Türkiye'ye karşı kullanılacağını daha öncede defalarca söylediğini anlattı.