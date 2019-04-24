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"Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "(Sözde Ermeni soykırımı iddiaları) Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar. Her Türk vatandaşı bu yalana rest çekmeli ve şiddetle reddetmelidir"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin, "Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar. Her Türk vatandaşı bu yalana rest çekmeli ve şiddetle reddetmelidir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bugün ise Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de böylesine güzel gelişmeler yaşanırken dışarıda sözde soykırımın tanınmasına yönelik adımların arttığı bir gün yaşanacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'yi bir sanık sandalyesine oturtmak istiyorlar. Amaç Türkiye'nin üzerine baskı kurmak ve bir şekilde sözde soykırımı tanıtmak. Türkiye'yi istenmeyen, tazminata, toprağa, değişik fantastik düşüncelere razı etmek istiyorlar. Bu tarihi bir sorumluluktur. Her Türk vatandaşı bu yalana rest çekmeli ve şiddetle reddetmelidir. Sistemli propagandaya karşı bizim de antipropaganda yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Suriye'deki güvenli bölge konusunda yaptığı değerlendirmede ise bu konunun bir şekilde Türkiye'ye karşı kullanılacağını daha öncede defalarca söylediğini anlattı.

Türkiye'nin güvenli bölgeyi kendisinin kontrol etmek istediğini, ABD'nin buna izin vermediğini belirten Yılmaz, "ABD, Irak'taki çekiç güç benzeri bir yapıyı burada devreye sokmak istiyor. Suriye'de bir mevcudiyet yaratmak isteyen ABD, Türkiye ve Şam yönetiminin atabileceği adımları engellemeye çalışmak için otonom bir yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin burada yapacağı şey; Suriye yönetiminin askerleriyle birlikte bu devriye görevini yapması olacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de ekonomik kriz ve seçim gerginliğinin yaşandığını, dışarıda ise suların bir türlü durulmadığını belirterek, Kıbrıs konusunda yeniden müzakerelere başlanmak istendiğini ifade etti.

Kıbrıs konusunda herkesin taviz vermesi, bulunduğu pozisyonu yumuşatmasının istendiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Kıbrıs müzakerelerini başlattığı anda bulunduğu konumdan daha da geriye gidecektir. Şu an uluslararası konjonktür Türkiye'nin lehine değildir. Öncelikle ekonomik konuların halledilmesi, içeride tansiyonun düşürülmesi gerekiyor. Coğrafyamızda gerginlikler yaşanırken Türkiye Kıbrıs'ta müzakere masasına oturulursa şu anda bulunduğu noktanın çok daha gerisine düşecektir." görüşünü dile getirdi.

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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Sözde "Ermeni soykırımı" iddiaları TBMM

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