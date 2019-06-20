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"Türkiye'yi Suriye, Irak gibi paramparça etmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 00:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "(Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazı) İnanın ki şu anda İslam dünyasında böylesine bir gıyabi cenaze namazına katılabilecek siyasi lider, işte görüyorsunuz Tayyip Erdoğan'dan başka da kimse çıkmaz. Biz mazlum milletlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim vazifemiz budur. Ta Arakan'dan Fas'a, Cezayir'e, Endonezya'ya, Mısır'a kadar, ta Kuzey'den Orta Asya'nın, Avrupa'nın içlerinden Afrika'nın Güney'ine kadar her yerde, nerede mazlum varsa yanında olmaya gayret edeceğiz. Onlarla birlikte onların dertlerini yüklenerek onları çözmeye gayret edeceğiz. Onun için Cenab-ı Allah, bize güç, kuvvet versin." - "Her birimiz Hazreti Adem'in soyundanız. Hepimiz İbrahim'in milletindeniz ve hepimiz Allah'a çok şükür Muhammed Aleyhisselamın ümmetindeniz. Bu birliğimizi çoğalttıkça, yansıttıkça emperyal projelerle ellerini oluşturup Türkiye'yi aynen Suriye, Irak gibi paramparça etmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar."

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılındığını hatırlatarak, "İnanın ki şu anda İslam dünyasında böylesine bir gıyabi cenaze namazına katılabilecek siyasi lider, işte görüyorsunuz Tayyip Erdoğan'dan başka da kimse çıkmaz. Biz mazlum milletlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim vazifemiz budur." dedi.

Kurtulmuş, Sultanbeyli'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı'nın (DAKAV) düzenlediği Kardeşlik Meclisi programına katıldı.

Buradaki konuşmasında Kurtulmuş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde kılınan gıyabi cenaze namazından bahsetti.

Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Cenab-ı Allah, şehadetini kabul etsin. Mısır halkının ve İslam ümmetinin başı sağ olsun. Böylesine önemli bir dönemde tarihin en önemli tanıkları olan Mısır'daki bu gelişmenin şahitleri olan başta Muhammed Mursi olmak üzere değerli insanları saygıyla sevgiyle hatırlıyoruz. Cenab-ı Allah, bu vesileyle Mursi ve idam edilenler de olmak üzere bütün Mısırlı kardeşlerimize rahmet etsin ve o arada halen Mısır zindanlarında bulunan masum ve mazlum insanlara da en kısa zamanda kurtulma ümidiyle onları Cenab-ı Allah, kurtarsın, onları özgürleştirsin. Bu vesileyle seçim öncesinde dünkü gıyabi cenaze namazı da şunu gösterdi. Türkiye'nin güçlü olması lazım, Türkiye'nin büyük bir ülke olarak coğrafyamızdaki bütün sorunları çözebilecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialarına ve onun yürüdüğü yola sahip çıkması lazım. Bunu tamamıyla bir tarafsız gözlem olarak söylüyorum. Dünkü gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin 81 ilinde kılındı. İstanbul'dakine kendisi katılarak ev sahipliği yaptı, o da katıldı. İnanın ki şu anda İslam dünyasında böylesine bir gıyabi cenaze namazına katılabilecek siyasi lider, işte görüyorsunuz Tayyip Erdoğan'dan başka da kimse çıkmaz. Biz mazlum milletlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim vazifemiz budur. Ta Arakan'dan Fas'a, Cezayir'e, Endonezya'ya, Mısır'a kadar, ta Kuzey'den Orta Asya'nın, Avrupa'nın içlerinden Afrika'nın Güney'ine kadar her yerde, nerede mazlum varsa yanında olmaya gayret edeceğiz. Onlarla birlikte onların dertlerini yüklenerek onları çözmeye gayret edeceğiz. Onun için Cenab-ı Allah, bize güç, kuvvet versin."

Türkiye'nin her taraftan meydan okumalarla karşı kaldığını anlatan Kurtulmuş, bir tarafta S-400 krizi, bir tarafta F-35 krizi, bir tarafta Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz aramaları, diğer tarafta ise terör örgütleri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlememesinin ve güçlü bir Türkiye'nin bu bölgedeki oyunları bozacak bir iradeye sahip olmamasının amaçlandığını belirten Kurtulmuş, "Bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak yoluna devam ederse Türkiye birkaç sene sonra kendi savunma şemsiyesini kurabilecek bir teknolojik altyapıya sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu coğrafyadaki oyunları bozabilecek iradenin adı ve adresi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu iradenin güçlü olmasını istemediklerini, bu iradeye öncelik eden Erdoğan'ın geriletilmesinin istendiğine değindi.

Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti yönetimlerinde, Kürtçe'nin üzerindeki baskıların da kaldırıldığını ifade eden Kurtulmuş, Tillo yerine Aydınlar, Norşin yerine de Güroymak yazıldığını hatırlatarak, "Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle bütün bu mekan isimlerinde halk isterse bunların ismini değiştirdi, orijinal adını ortaya koydu. Norşin oldu, Tillo oldu, kıyamet mi koptu. Hayır değil." diye konuştu.

Terör örgütünün baskısına inat birçok yerde üniversite, havaalanı ve yollar yapıldığını anlatan Kurtulmuş, şimdi bölgede bir asır önce oynanan oyunun tekrarlanmaya çalışıldığını belirtti.

Bir asır önce sınırların suni olarak çizildiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Halkların sınırlarını böldüler ama halkların kalbindeki inancı asla dağıtamadılar, insanların gönüllerini bölemediler. Şimdi gönüllerini bölmeye gayret ediyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu bölgeye yapılacak en önemli ihanet budur. Bu halkın, bu milletin, Kürtlerin, Türklerin, Arapların ve diğerlerinin gönüllerini bölerek, birbirlerine düşman hale getirmek vallahi de billahi de bu halka, bu millete yapılacak en büyük ihanettir. Bizi birbirimizden ayırt eden hiçbir şey yok. Her birimiz Hazreti Adem'in soyundanız. Hepimiz İbrahim'in milletindeniz ve hepimiz Allah'a çok şükür Muhammed Aleyhisselamın ümmetindeniz. Bu birliğimizi çoğalttıkça, yansıttıkça emperyal projelerle ellerini oluşturup Türkiye'yi aynen Suriye, Irak gibi paramparça etmek isteyenler avuçlarını yalayacaklar."

23 Haziran'daki İstanbul seçimine değinen Kurtulmuş, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Havaalanı'nda valiye hakaret ederek bugüne kadar oluşturulmaya çalışılan herkesin sarıldığı, gülen maskesinin düştüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, sözlerinin devamında, AK Parti'ye küskün, dargın, kırgın olan kesimin, 23 Haziran'da sandık başına gitmesini ve Binali Yıldırım'a oy vermesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş sultanbeyli

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