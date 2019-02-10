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Türkiye'yi tercih eden Kırgız işçi sayısında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kırgızistan'ın Almatı Başkonsolosu Aliyasbek Alımkulov: - "Son 3-5 yılda Kazakistan ve Türkiye'yi tercih eden Kırgız işçilerin sayısı aynı seviyeye ulaştı" - "Türk yatırımları bize gerekli. Türkiye'deki yeni teknolojileri ülkemize transfer etmeliyiz. Türkiye'de tecrübe artırma programlarına uzmanlarımızı göndermeliyiz. Türkiye'nin turizm, sağlık ve eğitim alanındaki deneyimlerini ve başarısını örnek almalıyız" - "Eğitim için Türkiye'ye giden gençlerimizi destekliyoruz"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın Almatı Başkonsolosu ve eski Kırgızistan İş, Göç ve Gençlik Bakanı Aliyasbek Alımkulov, Kırgızistan'dan Türkiye'ye giden işçi sayısında büyük artış olduğunu bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Alımkulov, Türkiye'ye giden Kırgız işçi sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Kırgızistan, en çok işçiyi Rusya, Kazakistan ve Türkiye'ye gönderiyor. Yurt dışına işçi olarak giden Kırgızistan vatandaşları öncelikle Rusya'yı tercih ediyor." dedi.

Rusya'nın ardından işçilerin Kazakistan ve Türkiye'de çalışmayı tercih ettiğini aktaran Alımkulov, "Son 3-5 yılda Kazakistan ve Türkiye'yi tercih eden Kırgız işçilerin sayısı aynı seviyeye ulaştı." dedi.

Alımkulov, Türkiye'nin güçlü ekonomisinin, turizm, sağlık ve eğitim alanındaki deneyimleri ve başarısının, Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye'yi mesleki açıdan tercih etme nedenlerinin başında geldiğini söyledi.

- "Türkiye'nin deneyimlerini örnek almalıyız"

Kırgızistan ile Türkiye'nin din, dil, kültür ve tarih bağlarının bulunduğuna işaret eden Alımkulov, "Türk yatırımları bize gerekli. Türkiye'deki yeni teknolojileri ülkemize transfer etmeliyiz. Türkiye'de tecrübe artırma programlarına uzmanlarımızı göndermeliyiz. Türkiye'nin turizm, sağlık ve eğitim alanındaki deneyimlerini ve başarısını örnek almalıyız." diye konuştu.

Alımkulov, Türkiye'de öğrenim görerek mezun olan Kırgızların ülkelerinde ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'de mezun olan Kırgız gençlerimiz ülkelerine dönerek halka hizmet ruhuyla başarılı işlere imza atıyorlar. Devletin ve ulusal ekonominin kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Aralarından güçlü iş adamlarının çıktığını görüyoruz. Eğitim için Türkiye'ye giden gençlerimizi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyasbek Alımkulov ayrıca "Din, dil, tarihimiz bir. Geleceğimiz de bir olmalı. Türk dünyası birlik ve dayanışma içinde olmalıdır. Güçlü Türk dünyasının geleceği için mücadele etmeliyiz. Türk dünyasının birliği ve beraberliği için sürekli yakın olmalıyız. O zaman geleceğimiz olur. Biz birlikte güçlü oluruz." dedi.

Kırgızistan hükümetinin son verilerine göre, 6 milyon 200 bin nüfuslu ülkede 700 binden fazla Kırgız yurt dışında çalışıyor.

Rusya'da 663 bin, Kazakistan'da ve Türkiye'de 30'ar bin, Güney Kore'de 14 bin, Orta Doğu, Asya ve Avrupa ülkeleri ile ABD'de toplam 20 binden fazla Kırgızistan vatandaşı işçi olarak bulunuyor.

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