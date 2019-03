"Türkiye'yi vesayetten kurtaran, ortaya çıkan bu büyük irade oldu"

Saldırıda kullanılan tarihsel perspektif ve imgeler ile silahın üzerindeki işaretlerin, yayınlanan 70 sayfalık bildirinin çok şey anlattığını belirten Çelik, "Biz esasen dünyanın her tarafında çoğulculuğu savunurken, Avrupa Birliğinin insani değerlerle, demokrasiyle, hukuk devletiyle donanmasını, aşırı sağdan uzak durmasını söylerken işte bu tehlikeye dikkati çekiyorduk." dedi.

Yüz yıl evvel yokluk zamanında İstiklal mücadelesi verildiğini hatırlatan Çelik, "Biz o istiklal mücadelesini verirken, dünyanın her tarafında mazlum insanlar, bu coğrafya düşmesin, Anadolu esir olmasın diye yardıma geliyorlardı. O yardıma gelenlerden birileri de o yokluk içerisinde Myanmarlı Müslümanlardı." dedi.

- "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini hayata geçirdik"

Siyaset tarzlarına da değinen Çelik, iktidara geldiklerinde, sadece ve sadece vatandaşın sözüne kulak verdiklerini, başkasını dinlemediklerini belirtti

2002’den önce her yılda bir hükümet düştüğünü hatırlatan Çelik, "Peki ne oldu da 2002’den sonra ekonomimizi büyüttük?, demokrasimizi büyüttük, dünyanın her tarafına ulaşabilir hale geldik. Gidip de her hangi bir ülke gibi Afrika gibi sömürmedik, kaynaklarına el koymadık, hiç bir yerini işgal etmedik. Petrol ve doğal gaz zengini olmadık. Ne olduk? Tek bir şey olduk. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini hayata geçirdik ve Türkiye’yi siz yönetir hale geldiniz. Mesele budur." dedi.

Daha önceki hükümetlerin yargı ve askeri vesayetle milletin verdiği iktidarı çaldıklarını anlatan Çelik, Türkiye'nin emeğini, alın terini çalan vesayetin bu şekilde oluştuğunu dile getirdi.

Türkiye'yi vesayetten kurtaran, ortaya çıkan bu büyük irade olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: