Türkiye’yi yasa boğan helikopter kazasının yaşandığı alan görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırımı sonucu 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Türkiye’yi yasa boğan olayla ilgili soruşturma devam ederken feci kazanın yaşandığı alan görüntülendi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırımı sonucu meydana gelen askeri helikopter kazasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile 10 askerin şehit düşmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Helikopter kazası sonucu bölgeye gelen kaza kırım ekibinin kaza yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından detaylı inceleme yapılmak üzere helikopterin enkazı kaldırıldı. Enkazın alınmasının ardından bölgede bir süredir devam eden güvenlik önlemi kaldırıldı. Yapılan ilk inceleme neticesinde kazanın hava muhalefeti nedeniyle yaşanmış olabileceği sonucuna varılırken, kesin kaza sebebinin ise yapılacak teknik inceleme sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağın yamacına düşen helikopterle ilgili kaza yerinin yeni görüntüleri çekildi.

