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"Türkiye'yi, yatırımcı olarak bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:12 | Son Güncelleme

"Türkiye'yi, yatırımcı olarak bekliyoruz"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Tarım, Gıda, Sanayi ve Sulama Bakan Yardımcısı Erkinbek Çoduyev, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'yi, iş birliği ve tecrübe paylaşımına hem kardeş hem de yatırımcı olarak bekliyoruz." dedi.

Kırgızistan'ın Türkiye Fahri Konsolosu Mustafa Kurt ve beraberindeki heyet, Kırgızistan Tarım, Gıda, Sanayi ve Sulama Bakanlığını ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Erkinbek Çoduyev ve ilgili daire başkanları ile görüşen heyet, Kırgızistan'da tarım sektörünün gelişimi konusunda tecrübe paylaşımı ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Toplantıda, Kırgızistan'da tarım sektörünün gelişimini öngören projelerin hayata geçirilmesi konusunda ortak yol haritası belirlendi.

- "Türkiye'yi iş birliği ve tecrübe paylaşımına bekliyoruz"

Bakan Yardımcısı Çoduyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'yi, iş birliği ve tecrübe paylaşımına hem kardeş hem de yatırımcı olarak bekliyoruz. Bugün bu toplantının bunun için geniş katılımlı olmasını sağladık. Biz sizinle iş birliğine hazırız." dedi.

Heyetten Ziraat Tarım Market Genel Koordinatörü Muhammet Özdemir, Kırgızistan'a tecrübe paylaşımına geldiklerini aktardı.

Özdemir, Türkiye'nin tarımda dünyada söz sahibi ülke konumunda olduğunu vurguladı. Özdemir, tarım alanındaki projeleri yakından görmeleri için bakanlık yetkililerini Türkiye'ye davet etti.

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Erkinbek Çoduyev Kırgızistan Tarım Kırgızistan'ın Türkiye Fahri Konsolosu Mustafa Kurt Ziraat Tarım Market Genel Koordinatörü Muhammet Özdemir

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