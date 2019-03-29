GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İstediğimiz gibi Türkiye'yi yönetebiliriz' hesabı içerisindeler. 31 Mart'ta AK Parti oylarının belli bir oranın altına düşmesi halinde bu hain projelerini gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar." dedi.

Canikli, partisince Tirebolu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, siyasetçilere güç verenin arkasındaki faktörün kamuoyu desteği olduğunu belirtti.

Kamuoyu desteği olduğu sürece siyasetçinin sesinin gür çıktığını ifade eden Canikli, "Bugüne kadar bizim Ankara'da sesimiz gür çıkıyorsa, Cumhurbaşkanımızın hem Ankara'da hem de dünyanın bütün ülkelerinde sesi gür çıkıyorsa arkasındaki bu güçlü destek sayesindedir." diye konuştu.

Canikli, siyasetçinin arkasındaki gücün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yani Cumhurbaşkanımıza 'one minute' dedirten, Avrupa'nın, Amerika'nın merkezinde 'dünya beşten büyüktür' dedirten güç nereden geliyor? Milletimizin verdiği o güçlü destekten geliyor. Şimdi 31 Mart seçimleri vasıtasıyla bu gücü azaltmaya çalışıyorlar, bu gücü kırmaya çalışıyorlar. Şöyle düşünüyorlar, 'Türkiye çok olmaya başladı, çok ileri gitti', hakikaten gittik bundan çok rahatsız oluyorlar."