"Türkiye'yi zenginlikler ülkesi yapmak gelecek nesillere vazifemizdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güçlü bir Türkiye oluşturmamız gerekir. Önümüzdeki 5 yıl çok güçlü bir hale gelerek, elimizden gelen gayreti ortaya koyarak, Türkiye'yi zenginlikler, özgürlükler ülkesi yapmak, bütün dünyanın imrendiği bir ülke haline getirmek gelecek nesillere vazifemizdir." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında Valilik bahçesinde vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Soylu, 31 Mart'taki seçimlerde Şırnak'taki sonucun Türkiye'ye sevinç verdiğini belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapacağını, hükümet olarak da gerekli desteğin fazlasıyla verileceğini ifade etti.

"Şırnak’ta hiçbir eksik olmayacak. Dünyada, Londra'da, Paris'te, İstanbul'da, Ankara'da ne varsa Şırnak'ta da o olacak." diyen Soylu, Şırnaklıların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurguladı.

Soylu, "Burası tarımın, hayvancılığın, madenciliğin sınır ticaretinin, her şeyin olduğu bir yer olacak. Sadece Doğu Güneydoğu'nun değil Şırnak Orta Doğu'nun yıldızı olacak. Milletimizi memnun ettiniz, ülkemizi memnun ettiniz, Allah da sizi memnun etsin." diye konuştu.