Türkiye'yle ABD Arasında İsrail Gerilimi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan’ın İsrail’i hedef alan sözleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyonu arttırdı. Pazartesi günü akşam saatlerinde biten kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘Bugün Biden'ın ciddi bir İsrail'in silah onayıyla ilgili imzasını gördük. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada, orantısız bir saldırıyla, Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla zulümle yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz. Yahudilerin Mescid'i Aksa'ya saldırıları fitili ateşlenen bomba etkisi yaratmaktadır Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan, içinde medya gruplarının olduğu binayı yerle bir ederler işte bu terör devleti İsrail'dir’’ şeklindeki sözlerine Amerikan Dışişleri’nden sert tepki geldi. ABD Dışişleri: ‘‘Erdoğan’ı ve Türk liderleri alevlendirici mülahazalardan kaçınmaya çağırıyoruz’’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price imzasıyla yayınlanan açıklamada Erdoğan’ın yakın zamandaki yorumları Yahudi halkı bakımından anti-semitist bulunarak güçlü bir şekilde kınandı. Açıklamada, ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri, daha fazla şiddeti kışkırtabilecek alevlendirici mülahazalardan kaçınmaya çağırıyoruz. Türkiye'yi çatışmayı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmaya çağırıyoruz. Anti-Semitik dilin hiçbir yerde yeri yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, anti-semitizmle mücadele etme konusunda ciddi bir şekilde kararlıdır. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden şiddeti ve onu destekleyen tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima hakikatle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle yanıtlamalıyız’’ dendi. Türk Dışişleri: ‘‘Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz’’ Ned Price imzalı ABD Dışişleri açıklamasına, Türk Dışişleri’nde yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi halkını değil İsrail devletini hedef aldığı vurgulanırken anti-semitizm kavramının, istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ‘‘ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hususların hedefi Yahudiler değil, günlerdir Filistin’e yönelik olarak ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla, büyük bölümünü çocuk, kadın ve gençlerin teşkil ettiği çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail Hükümetidir. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in eski bir Başbakanı’nın ifadelerini hatırlatmıştır. Antisemitizmin bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müteaddit kereler insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirilip telin edildiği de hatırlanmalıdır. Öte yandan, Antisemitizm kavramı, mevcut İsrail Yönetimi’nin Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarının yanısıra, işgal altındaki topraklarda sistematik şekilde yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik politikaları eleştiriden muaf tutmak ve bu alanda İsrail Yönetimi’ne dokunulmazlık sağlamak amacıyla istismar edilmemelidir’’ ifadeleri kullanıldı.