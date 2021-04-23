“Türkiye’yle Anlaşmazlıkları Tartışmaktan Çekinmeyiz”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında Bakanlık Sözcüsü Ned Price’a Türkiye sorusu yöneltildi. Toplantıda Başkan Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması durumunda bunun Türkiye’yle zaten gergin olan ilişkileri nereye taşıyacağı soruldu.

Price yanıtında 1915 olayları konusunda yorum yapmadı. Türkiye’nin uzun zamandır değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirten sözcü “Ankara ile ortak çıkarlarımız var. Bunlara terörle mücadele, Suriye’deki çatışmaları sonlandırma, bölgedeki kötü etkileri uzaklaştırma da dahil. Bu işbirliğini ortak önceliklerimiz üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz, çünkü daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir müttefik. Tabii ki anlaşmazlıklarımız var, ancak müttefikler gibi diyalog halindeyiz” dedi.

Türkiye’yle diyaloğun ne üzerine olduğu sorulduğundaysa sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel’de bir araya geldiğini hatırlattı. “Brüksel’e ilk seyahatimizde ikili görüşme fırsatı buldular” diyen Price bu diyaloğun güvenlik, terör ve terörle mücadele gibi iki ülke arasındaki karşılıklı ortak çıkar ilişkisinin sonucu olduğunu söyledi.