“Türkiye'yle İlerleme Sağlayacağımızdan Eminim”

NATO Zirvesi’nin ardından “Amerika geri döndü” ifadesini yineleyen Başkan Biden, ABD’nin NATO Antlaşması’nın bir müttefike yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış sayıldığını belirten 5. Maddesi konusundaki taahhüdünün sağlam olduğunun altını çizdi.

Başkan Biden Brüksel’deki NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından planlanan basın toplantısını 2,5 saati aşkın bir gecikmeyle düzenledi. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi olumlu ve verimli olarak tanımladı. Ekiplerin liderlerin üzerinde mutabık kaldıkları konuların ayrıntılarına ilişkin çalışmaları sürdüreceğini belirten Biden, “Türkiye ile gerçek bir ilerleme sağlayacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Afganistan konusunda ittifak içinde bir mutabakat olduğunu belirten ABD Başkanı Biden, Afganistan’ın batı ülkelerine yönelik saldırılarda bir kez daha güvenli bir liman haline gelmemesi için terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Görüşme öncesi Putin’e mesaj

Başkan Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Çarşamba günü yapacağı kritik görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Moskova’ya Putin’in tercih etmesi halinde işbirliği yapılabilecek alanların bulunduğu mesajını vereceğini; ancak Putin’in siber güvenlik ve başka alanlarda işbirliği yapmayı istememesi halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Putin’le yapacağı görüşmede ABD’nin kırmızı çizgilerini net bir şekilde aktaracağını söyledi.

