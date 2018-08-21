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‘Türkiye’yle İlişkilerimizde Gerileme Yok’

21.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

Amerikan CNBC kanalının haberine göre, Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki siyasi gelişmelerden askeri ilişkilerin etkilenmediğini söyledi

‘Türkiye’yle İlişkilerimizde Gerileme Yok’

Türkiye ve Amerika arasında özellikle rahip Andrew Brunson’ın hala serbest bırakılmamasından kaynaklı giderek büyüyen krize rağmen, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ilişkilerin askeri boyutunda bir gerileme olmadığını bildirdi.

Amerikan CNBC kanalının haberine göre, Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning gazetecilere yaptığı açıklamada bir soru üzerine, , iki taraf arasındaki siyasi gelişmelerden askeri ilişkilerin etkilenmediğini “Türkiye’yle ilişkilerimizde hiçbir gerileme yok” sözleriyle dile getirdi.

Ancak başta Beyaz Saray ve Kongre’den Türkiye’ye yönelik tepkiler giderek artıyor. Başkan Donald Trump yönetimi bir süre önce Brunson’ın hala özgürlüğüne kavuşturulmadığı gerekçesiyle iki Türk bakana yaptırım uygulamaya başlamıştı. Amerikan yönetimi, Brunson’ın yanısıra Türkiye’deki diğer tutuklu Amerikan vatandaşları ve diplomatik misyon çalışanlarının serbest bırakılması için bastırıyor.

Trump da son günlerde Türkiye’yi hedef alan açıklamalarını daha sertleştirdi. En son dün Reuters’a konuşan Trump, rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması karşılığında Türkiye’ye ödün verilmeyeceğini vurgulamıştı. Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Trump, “Türkiye’yi ve Türk halkını seviyorum. Şimdiye kadar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Çok iyi anlaştık. Ama tek taraflı olmuyor bu iş. Artık ABD için tek taraflı yürüyemez” ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan basınına yansıyan son haberlere göre, Beyaz Saray Ankara’nın Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Halkbank soruşturmasının sona erdirilmesi talebini reddetti. Maliye Bakanı Steven Mnuchin de geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını söylemişti.

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