İSTANBUL (AA) - OMİD SHAMİZİ - İran'ın reformist partilerinden İran Birlik Cephesi (Cebheyi Müşareketi İrani İslami) üyesi Mustafa Taczade, İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin İran'daki reformistlerin siyasi stratejisi olduğunu ve iki ülkenin Suriye krizinin çözümünde ortak bir noktaya ulaşabileceklerini söyledi. İran-Türkiye ilişkileri, bölgesel konular ve ülkesindeki son gelişmelerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Taczade, "Komşularla, özellikle Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesi İran halkının yararınadır. Reformistler bunu destekliyor. Biz komşularla ilişkilerin geliştirilmesini ilkelerimizden biri olarak kabul ediyor ve yeni çatışmaların önüne geçilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi. Eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi döneminde Kültür ve İrşad Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Taczade, bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinin İran halkına yönelik baskılara engel olacağına değinerek "Komşularla ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik kalkınmanın az maliyetle hızla gerçekleşmesine imkan sağlar. İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi İran'daki reformistlerin siyasi stratejisidir. Reformistler, iki ülkenin, Suriye krizinin çözümünde kazan-kazan ilişkileri geliştirebileceğini ve ortak bir noktaya ulaşabileceklerini düşünmektedir." ifadelerini kullandı.

Reformistlerin İran ve bölgedeki son gelişmelere yaklaşımını değerlendiren Taczade şöyle devam etti: "Reformistlerin sloganı, 'Evde demokrasi, bölge ve dünyada barıştır'. İran, tüm İranlılarındır. Reformistler 'bağımsız, özgür ve bölünmez bir İran için tüm vatandaşların özgürce faaliyet yapabilmeleri' ilkesi temelinde çalışmalarına devam etmektedir. Siyasi faaliyet yolu, fikir özgürlüğüne inanan, şiddetten uzak ve anayasaya saygılı tüm gruplar için açılmalıdır. Sistemi eleştiren muhalifler İran yönetiminde yer almalıdırlar. Bu yaklaşım İran'ın ilerlemesine katkı sağlayacak, bölgede savaş ve şiddetten uzak bir barış ortamını sağlayacaktır. Bizler bu yolda çaba gösteren İran hükümetleri ve yönetimini destekliyor, savaş ve çatışma yönünde atılan adımları eleştiriyoruz." -"İran'ın Suriye politikasını eleştiriyorum" İran'ın Suriye'de izlediği politikayla ilgili görüşlerini aktaran Taczade, "Ben, İran'ın Suriye politikasını eleştiriyorum. Neredeyse tüm bölge ülkeleri Suriye konusunda hatalar yaptılar. Esed muhalifleri, kısa bir sürede onu alaşağı edeceklerini düşünüyorlardı fakat Suriye'nin gerçeklerini görmezden geldiler." şeklinde konuştu.