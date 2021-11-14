“Türkiye’yle Müzakere Aşamasındayız”

Rus Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitry Shugayev, ileri düzeyde askeri uçak geliştirme konusunda Türkiye’yle müzakere aşamasında olduklarını söyledi

Shugayev Türkiye’yle ilgili bu sözleri Rusya’nın Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi materyallerini göndermeye başladığını belirttiği açıklama sırasında dile getirdi.

Shugayev bu açıklamasını Dubai'deki bir havacılık organizasyonu sırasında yaptı.

Amerika, Türkiye’yi Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle F-35 programından çıkarmıştı.

Moskova da bunun ardından Türkiye’ye ileri düzeyde savaş uçağı geliştirme konusunda yardım önerisinde bulunmuştu.

Rusya’dan S-400 satın alan Hindistan da Türkiye gibi CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Shugayev, S-400 sistemlerinin ilk grubunun Hindistan’a yıl sonunda ulaşacağını kaydetti.

Hindistan’la Rusya arasında beş uzun menzilli füze sistemini içeren 5.5 milyar dolarlık anlaşma 2018 yılında imzalanmıştı. Hindistan, Çin tehdidine karşı bu füzelere ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

CAATSA yaptırımları 2017 yılında yürürlüğe girmişti. Yaptırımlar Rusya’dan askeri malzeme satın alan ülkeleri hedef alıyor.

Hindistan, Amerika ve Rusya’yla stratejik ortaklığı olduğunu belirtiyor. Washington ise Hindistan’ın CAATSA yaptırımlarına maruz kalacağının mesajını veriyor.

