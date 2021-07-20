Türkler Afganlar'ın Geçişleri Hakkında Ne Düşünüyor?

Türkiye-İran sınırında Türkiye'ye geçerken görüntülenen yüzlerce Afgan göçmen, Türkiye’de sıcak gündem olmaya devam ediyor. Peki, Türk halkı Afganlar’ın Türkiye’ye geçişleriyle ilgili ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullular’ın konu hakkındaki görüşlerini aldı.

“İleride Türkiye’nin çok kötü etkileneceğini düşünüyorum”

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra Afganlar’ın gelişinde büyük artış yaşandığını kaydeden üniversite öğrencisi Talha Özer, “Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte oradan gelen mülteci sayısı iyice arttı. Önceden de geliyorlardı ama şimdi akın akın geliyorlar. Ben bunun ileriki süreçte Türkiye devletini çok kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Ben hümanist bir insanım ama bir yandan da realist düşünmek zorundayım. Sonuçta belli bir kapasitesi olması gerekiyor bir ülkenin. Almanya neden sınırlı sayıda mülteci kabul ediyor. Bizim de o şekilde kabul etmemiz gerekirdi” diye konuştu.

“Sınırlar kevgire döndü”

Emekli öğretmen Necmettin Dönmez, “Sınırlar kevgir gibi, görüyorsunuz. Afganistan’da bir sürü Tacikistanlı yaşıyor. Taleban’dan korktukları için hepsi sınırımıza doğru kaçıyor. İran da zaten bu işin ticaretini yapıyor, getirip salıyor bizim sınırımıza. Sınırda bu insanları tutmak gerekiyor. 300-500 dönüm alanda çadırlar kurup gelenleri orada muhafaza ederken bir diğer taraftan da geri göndermek gerekiyor. İade et kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti olarak senin buna yetkin var. Ancak ‘Avrupa’dan para alacağız, Avrupa’ya şantaj yapacağız’ diye maalesef bu insanları başımıza bela ettiler” dedi.

“Sınır kapılarından elini kolunu sallayan herkes girebiliyorsa Türk halkının kaygıları çok yerinde”

Klinik psikolog Aylin Kaşko, Türkiye’ye kaçak girişlerin artmasının, güvenlik açığından kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, “Sınır kapılarından bu şekilde kontrolsüz, elini kolunu sallayan herkes Türkiye’ye girebiliyorsa o zaman Türk halkının kaygıları çok yerinde bence. Çok kontrolsüz bir şekilde yayıldıklarını düşünüyorum. Bu da Türkiye’ye ‘yol, su, elektrik olarak dönüyor’ maalesef. Çevremizde çok fazla görüyoruz. Ne yazık ki suça karışanları var, halka rahatsızlık verenler var. Aslında Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sığınmacılara özel eğitim programları var. Keşke bizde de konunun uzmanları ile çalışılarak bir yol belirlense, ülkemiz için daha verimli olabileceğini düşünüyorum” dedi.

“İstenirse 1 saatte kaçak geçişler engellenir”

Birçok konuda hükümeti desteklediğini ifade eden emekli Metin Kılıç, buna rağmen mülteciler konusunda yanlış bir politika izlendiği görüşünde olduğunu söyledi: “Sonuçta Suriyeliler’in sorunlarını çektik. Normalde bir tampon bölge oluşturulması lazımdı. Bu tampon bölgeyle beraber tutulup sonra geri gönderilmelilerdi. Şu anda Afganlar’a kapıların açılması hiç güzel bir şey değil. Ekonomi de malum, sarsıntılar içerisindeyiz. Bunların bize hep götürüsü olacak, getirisi değil. Kaçak girişi engellemiyorlar ki, istenirse 1 saatte engellenebilir.”

“Afganlar’ın gelmesi işsizliği daha da arttıracak”

Afganlar’ın gelmesiyle işsizliğin daha da artacağını ve bu durumun kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Ersin Kaya, “Sonuçta kayıt dışı işçilik daha da artacak. Zaten iş yok daha da işsizlik artacak. Haliyle bu durum insanı tedirgin ediyor. Bir dairede 15 kişi kalıyorlar. Özellikle göç alan mahallelerde o dokuyu ister istemez etkileyebiliyorlar. Şu anda Türkiye, Suriye sınırında kontrolü sağlayabiliyor ama İran tarafına bakarsak orada çok fazla güvenlik önlemlerinin olmadığı görülüyor. Belki de böyle olmasını isteniyor. Belki bundan dolayı kimse adamakıllı bir önlem almıyor” diye konuştu.

Emekli Perihan Dural, “Savaştan kaçmışlar bu tarafa doğru zor şartlarda koşup geliyorlar. Onlara da bir yerde insan üzülüyor ama bir diğer yönden de onlar geldiği zaman bizim Türk gençleri işsiz kalmaya başlıyor. Ne de olsa onlara sigorta yapılmıyor diye işyerleri onları çalıştırmayı tercih ediyor. Türk gençleri de böyle boşta kalıyor” dedi.

