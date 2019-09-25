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"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" 20 Aralık'ta vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi olan yapımın başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu yer alıyor

İSTANBUL (AA) - "Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutulamare" gibi birçok sevilen diziye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı film, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi̇n'in kaleme aldığı filmde, Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu başrolleri paylaşıyor.

Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ebru Özkan, Serdar Gökhan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hüner, Funda İlhan, Selda Alkor, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Atilla Güzel, Tolga Akkaya ve Oğuzhan Yarımay yer alıyor.

Hazırlık sürecinin bir yılda gerçekleştirildiği filmde oyuncular 9 ay, "Cengiz Han", "47 Ronin", "Conan" ve "Cehennem Melekleri 2" gibi dünyaca ünlü filmlerde ve "Marco Polo" dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu yapım, 20 Aralık'ta Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.

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