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  4. "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi oyuncuları Sultanbeyli’de gösterime katıldı

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi oyuncuları Sultanbeyli’de gösterime katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları, Sultanbeyli’nde izleyiciyle buluştu.

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları, Sultanbeyli’nde izleyiciyle buluştu. Gösterimde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de filmi gençlerle beraber izledi.
17 Ocak’ta vizyona giren yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi, Sultanbeyli’de izleyiciyle buluştu. Sultanbeyli’de bir alışveriş merkezinde gösterilen filme oyuncular Serdar Gökhan, Selda Alkor, Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Levent Özdilek, Hamit İşitman, Atilla Güzeş, Mustafa Zeren, Erhan Ünlütürk de katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı film gösterimine yoğun ilgi gösteren gençler izdihama neden oldu. Film gösterimi öncesi ‘Dombra’ ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov filmde yer alan şarkıları seslendirdi. Arslanbek Sultanbekov’un söylediği şarkılar büyük beğeni aldı.

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