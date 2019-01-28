Türkler Miami’ye Akın Ediyor

Denizi, havası, doğal güzellikleri, lüks yaşantısı, kanalların okyanusun yanı başında uzanan muhteşem villalar, binalar ve yatırım imkanları Miami’yi New York’tan sonra en tercih edilen mekan yaptı. 2008’de yaşanan mortgage krizi sonrasında özellikle Latin Amerikalı ve Rus yatırımcıların akınına uğrayan Miami’de emlak sektörü altın günlerini yaşıyor. Miami’nin her köşesi inşaat. Miami kent merkezinde iyi bir arazi bulmak artık çok zor. Şehre büyük bir akın var. Amerika’nın en çok iş yatırımının başladığı şehir olmuş Miami. Tabi yatırımcıların bu kenti seçmesinin birçok nedeni var. Aston Martin Residence satış müdürü John Reza Parsiani, “Ben aslen İranlıyım ama İsveç’te büyüdüm ve 22 yıl önce Miami’ye taşındık. Yıllardır bu kentin büyüyerek bu hale gelmesine tanık oluyorum. Çok muhteşem bir şehir Miami dünyanın önemli kentleri arasında yer alıyor. Londra’yla, Hong Kong’la, New York’la ve birçok benzer dünya şehriyle karşılaştırılıyor Miami. Bu büyük bir fırsat ve bu büyük yatırımcıları, emlak alacakları, lüks emlak arayanları Miami’ye çekiyor. Eğitimde ilk beşte yer alıyoruz, sağlık açısından ilk sıralardayız, Amerika’nın en temiz kentlerinden birisi ve Amerika’da en çok iş yatırımlarının başladığı şehir. Daha birçok avantaj var. Dünyanın en mutlu kentlerinden birisi burası. Çok temiz bir havamız var ve neredeyse yılın her günü güneşli bir şehir. Havası harika, hayal edebileceğiniz tenisten basketbola futbola kadar bütün sporları yapabilirsiniz. Hayat kalitesinin çok yüksek olduğu muhteşem bir şehir. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum,” diyor.

Orta ve Güney Amerika, Kanada ve Avrupa’dan birçok yatırımcı bu kente geliyor. Son zamanlarda Türklerin de yatırım ve yerleşme amaçlı seçtiği bir merkez oldu Miami. Parsiani, “Türkiye’ye 3 kez gittim. Ve Türklerin buraya olan ilgisini gördüm, çok hevesliler. Özellikle de Miami’yle ilgileniyorlar çünkü Türkiye’den direkt uçuşlar var. Buraya gelmek çok güzel, uçuş imkanları harika. Geri dönmek de çok kolay buradan onlar için. Çok sayıda ürünümüze ilgisi olan Türk müşterilerimiz var. Özellikle EB-5 vizesiyle yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini görüyoruz. Sadece kiralama amaçlı ev almak isteyen bazı müşterilerimiz de bulunuyor. Kalmak için değil kira geliri için ilgileniyorlar. Bazı müşterilerimiz de buradan ev alarak yılın 3 ya da 4 ayı burada kalmak istiyor. Yılın yarısında Türkiye’de yarısında burada kalmak istiyorlar. Bazıları da buraya yerleşmek istiyor. Bunlar aileleriyle buraya gelerek çocuklarının burada okumasını istiyor. Liseye üniversiteye gitmesini istiyorlar. Türkiye’den emlak alacakların çok ilgisi olduğunu görüyoruz,” şeklinde konuşuyor.

Gülden Seçlmiş o emlakçılardan birisi. 3 yıl önce Miami’ye yerleşmiş. Seçilmiş, “Neden bu işi Amerika’da yapmıyorum deyip ailemle birlikte buraya yerleşmeye karar verdik. Yatırımcı olarak geldik. Çünkü burada belli vizeler var alınması gereken. Biz de yatırımcı vizesiyle yatırım yaptık buraya. Ve kabul edildik 2 sene sonra,” diyor. Türklerin Miami’yi tercih etmelerinin birçok nedeni var. Yatırımın dışında çocuklarının eğitimini düşünenler de çoğunlukta. Gülden Seçilmiş, “Son 2 ya da 3 yılda çok gelen Türk var. Yatırım amaçlı gelen, gayrimenkul yatırımı yapan, işle alakalı, çocuklarının ileriki eğitimi için işe ya da gayrımenkule yatırım yapıp ondan belli bir gelir almak isteyen , Türkiye’deki ekonomik dalgalanmayı kompanse etmek isteyip birikimlerini orada değerlendirmek yerine Amerika’da değerlendirip dolar bazında kira almak. Çünkü Türkiye’de maalesef son dönemde bu kur sıçrayışları yüzünden gayrimenkullerin değeri çok düştü, bunun yanında kira gelirleri de dolar bazında çok düştü. Sanırım insanlar burayı tercih ettiler,” şeklinde konuşuyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntı Miami’ye göçün önemli nedenlerinden. Miami bölgesinde 14 yıldır emlakçılık yapan Beytullah Atmaca da son yıllarda yaşanan Türk akınını bir kaç sebebe bağlıyor: “Bir çok nedeni var bunu şöyle söyleyebiliriz. Yatırım amaçlı gelenler var. Eğitim amaçlı gelenler var. Özellikle bir aile ise, çocukları lise ve üniversite dönemlerindeyse, hatta ilkokul bile olabiliyor. İyi bir gelecek sağlamak için, eğitim için buraya gelenler de var. Dediğim gibi bir de yatırım amaçlı çok önemli, çünkü herkes riski azaltmak istiyor. Türkiye’de birçok insanın yatırımı var ama Amerika’da Miami gelişen bir yer. Hava şartları çok güzel. Gelir de çok güzel dolar üzerinden gelirinizi sağladığınızı düşünüyorsunuz. Genel olarak Amerika’ya baktığımızda emlak sektörü veya ekonominin inişli çıkışlı dönemler olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada oluyor tabii ki ama genelde sağlam bir ekonomi ve sağlam bir gelecek vadettiğini düşünüyorum.” Miami’den ev almanın bir çok yolu var. Eğer ev alacaksanız öncelikle iyi plan yapmanız gerekiyor.

Beytullah Atmaca, “Öncelikle gelecek kişilere ne amaçla kullanacaklarını soruyorum: Kendileri kullanacak mı, kiraya mı verecekler? Bunu soruyorum. Bunu öğrendikten sonra bütçelerine göre yönlendiriyoruz. Bu sadece bir apartman dairesi olabiliyor, dükkan olabiliyor, plaza olabiliyor ya da daha büyük bütçelerle daha büyük yatırımlar da yapabiliyorlar. Ondan sonra dikkat edilmesi gereken tabii ki çok şey var. Her ne kadar Amerika’da bu iş profesyonel yapılsa da, her yerde olduğu gibi doğru yapmayanlar da olabiliyor. Sadece Türklerle değil herkesle. Dikkat edilmesi gereken şey mutlaka profesyonel biriyle çalışılması gerekiyor. Lisansı olan ve tecrübesi olan bu konuda. Onun haricinde eğer yatırım amaçlı almak istiyorsa alacağı yeri, mesela apartman dairesi, mesela bir ev burada olan ve Türkiye’de olmayan bir sürü kurallar var. Aldığınız zaman bazen hemen kiraya vermeyebiliyorsunuz. Site kurallarına uymanız gerekiyor. Aidata dikkat etmek gerekiyor. Aidata dikkat etmek gerekiyor, çünkü eğer yatırım yapıp belli rakamlarda dönüş almak istiyorsanız. Ki Türkler buna çok dikkat ediyorlar. Aidatlar, vergiler, kiraya verirken uygulanan kurallara dikkat etmek gerekiyor. Tabi ki satış olurken tecrübeli ve profesyonel kişilerle çalışarak bu işin bir avukat tarafından tapu işlemlerinin yapılması ondan sonra bir avukata danışılması gibi konularda görüşebilirler birkaç kişiyle,” diyor.

Miami’den ev almak yatırım yapmak bir Amerikan rüyası gibi görülüyor. Ama hüsranla sona eren hikayeler de var. Yapılması gereken sadece iyi araştırma yapmak. Bunu yapmayanlar acele edenler Amerikan rüyasını değil kabusunu yaşıyor. Gülden Seçilmiş, “Aldıkları mülkleri satmaya yöneliyorlar. Alırken bu gerçekten burada bu işi yapan insanların bilgisizliğinden de kaynaklanıyor. Çünkü o kadar geniş kapsamlı kanunlar ve kurallar var ki, bunları çok iyi özümsemek sindirmek lazım. Bir kere avukata danışmadan, muhasebeciye danışmadan, hiçbir işlem yapılmaması lazım. Burada da avukat ve muhasebe işleri, burada maalesef ki dediğim gibi dünyanın her yerinde problematik şeyler olduğu gibi burada da yaşanıyor problemli durumlar yaşanıyor. Bir takım sevimsiz olayla karşılaşabiliyor insanlar hüsran ile sonuçlanıyor,” diyor. Miami’nin tecrübeli emlakçılarından Beytullah Atmaca Türkiye’den internet üzerinden Miami’de mülk satıldığını görünce çok şaşırmış: “Geçen Haziran’da Türkiye’ye geldiğimde otelde müşterilerimle görüşürken boş bir zamanımda internetten bakmak istedim. Çünkü Türkiye’de ben de reklam veriyorum. Kimler neler yapıyor, diye görmek istedim. Baktım hiç tanımadım hatta Miami’de olmayan firmaların buradan projeler sattığını gördüm. Ve bazı vaatler vererek buradan projeler sattığını gördüm bu zaten yasal değil. Burada bir kaç tane geliyorlar, Türk veya Amerikalı emlakçılarla tanışarak onlara yönlendiriyorlar. Müşteriyi orada bir sürü vaatler vererek buraya bir sürü müşteri sağlıyorlar ama hiçbir şekilde ilerisi için sorumluluk almıyorlar. Tabi satıştan sonra kayıplar. Burada değiller, buradaki ekonomiyi bilimiyorlar. Yani emlak sektörü her zaman için değişen bir market. Yükseldiği dönemler olabilir, düştüğü dönemler olabilir. Bunu bilmesi için burada yaşaması lazım, Amerika’daki işsizlik oranını, ekonomiyi, belediye başkanının değişmesi bunlar hayatı değiştiren şeyler. Ekonomiyle emlak sektörünü de tabi ki değiştirebilir. İstanbul’daki satışların sağlıklı olmayacağını düşünüyorum.”