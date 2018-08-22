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Türkler romantizmi yanlış yorumlayınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Bazı insanlar romantizmi doruklarında yaşarken bazıları romantik yanını ortaya çıkarmakta zorlanabilir.

Peki sizce yurdumuzda romantizmi doruklarda yaşayanlar nasıl görüntü sergiliyor olabilirler? İşte bu sorunun cevabı...

Romantiklik yanlış anlaşılınca...

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Düğün sonrası arkadaşlarla yemek
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Sıkıyorsa yeme Fatih!
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Rakı adabı
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Selfilerin en tatlişkosu
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Bir şeyler deniyorlar ama dur bakalım
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Ooo menüde slime da var
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Aynı bardaktan su içmeyi bırak gerekirse aynı hortuma ağız dayarız
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Oğlumuz Berkecan'ın sünnetine davetlisiniz
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Sürreal bir tablo
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Dikkat kayık düşebilir!
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İmalı bir hareket gibi duruyor.
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Hızlı ve Öfkeli 8'in çekim görüntüleri sızdı
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Bisiklet sürmenin diyorum... Mutlulukla bir alakası olmalı.
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Romantizmde nirvana!
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Anahtar Kelimeler:
Romantik komik

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